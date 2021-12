Marcando la diferencia; joven de Monterrey recibe título universitario vestido en ‘drag’

“Estoy agradecido con el apoyo que recibí de mis compañeros y maestros porque no es fácil aceptar que cada persona es diferente y el esfuerzo que ellos hacen para no caer en prejuicios y estereotipos”, dijo a ‘Rebel’ al portal El Clóset LGBT.

Para el joven su asistencia fue una protesta contra una ciudad conservadora, además, planea inspirar a más personas a atreverse e ir más allá.

“No es por el hecho de llamar la atención porque eso cualquiera lo puede hacer. El pararse en drag frente a una generación a la cual tuve que adentrarlos a mi mundo para que pudieran entender que el drag no es solo jotería, para mí es ir más allá de una transgresión; marcar una diferencia e inspirar a los demás. Porque no es fácil vivir en un estado machista y por ende lidiar con personas que no están preparadas para convivir con una comunidad diversa”, concluyó Bisset para el portal.

En redes, usuarios se mostraron inspirados ante su acto.