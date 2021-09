Margarita Zavala se dice perseguida política del gobierno de AMLO

En entrevista para el diario Milenio, la esposa del ex presidente Felipe Calderón y diputada de la actual legislatura, Margarita Zavala, dijo que al ser opositora de la Cuarta Transformación ha sido perseguida política por parte del presidente López Obrador.

La ex candidata presidencial dijo que claramente se encuentra en la lista de ‘perseguidos políticos’ del gobierno de AMLO por ser opositora.

“Todo el que es opositor o el que disiente está en esa lista. Hemos sido perseguidos y yo sí claramente siento, veo y compruebo que mi familia ha sido víctima de ello y no es la primera vez”, aseguró la también fundadora del movimiento México Libre.

Habló también del caso de Ricardo Anaya y Claudio X. González, que al igual que sus esposo, son nombrados constantemente en las mañaneras del presidente .

“No somos los primeros ni somos los únicos, lo vemos todo el tiempo y actualmente también está persiguiendo claramente a los opositores. Hoy es Ricardo Anaya; a Claudio X. González también lo traen cada mañana, y Felipe (Calderón) creo es el más nombrado, pero eso no debe ser desde el Estado mexicano y me parece que una visión de Estado, un lenguaje de Estado, de gobernante, de estadista, está muy lejano de lo que estamos viviendo”, expresó.

Dijo que su postura en la nueva Legislatura será la una oposición valiente y que defenderá las instituciones para que no cedan ante la presión del ejecutivo.

“Espero una oposición valiente, con conocimiento, pero una oposición valiente (...). Decirle al Ejecutivo en que está mal y decirle claramente con valentía y defender las instituciones frente a la tentación del poder y no claudicar ante las presiones del poder, en este caso el Poder Ejecutivo, pero también pedirle al Poder Judicial, que es un poder muy importante, que se sostenga en lo que es justo, en lo que es Estado Derecho y no ceda ante los influjos del poder o de las presiones.

Me parece que la oposición debe asumirse como tal. No es gobierno, no es una organización no gubernamental, es oposición y por eso es tan importante su libertad “, sostuvo.

Sobre sus aspiraciones políticas para llegara a la presidencia de 2024, dijo que no está totalmente descartada pero que no es algo que le de pendiente.

“Bueno, casi sí (se descarta), pero, no es algo que esté en mi pendiente y claramente para otros sí, y bueno, pues adelante”, finalizó.