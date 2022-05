Mató a su esposo por abusar de sus hijos; la condenan 11 años de cárcel

En Argentina, una mujer fue condenada a 11 años de prisión tras haber sido encontrada culpable del homicidio de su esposo, quien presuntamente había abusado sexualmente de sus hijos.

El 18 de febrero de 2019, Gilda Acosta Duarte de 50 años y de origen paraguayo, se enteró que su esposo Alejandro Sánchez Escobar, de 28 años, había abusado sexualmente de sus dos hijos de 12 y 13 años respectivamente.

Lo confrontó y lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades, pero el hombre “se río en su cara” y la llamó “loca“, pero nunca negó la acusación. La discusión se tornó violenta luego de que él quisiera tener relaciones sexuales con ella.

“Empezamos a discutir por varias cosas. Forcejeamos y fue ahí que yo encontré la pesa que estaba haciendo de apoyo para la puerta y le doy un golpe en la cabeza y él me tira contra un mueble que teníamos, y bueno, no sé, saqué fuerzas de donde no tenía”, contó la mujer a medios locales.

