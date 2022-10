‘Me dieron con un tubo cuando me resistí’

CDMX.- En la colonia Sagitario, en Ecatepec, Estado de México, dos hombres despojaron con golpes a Sergio del vehículo con el que trabajaba como chofer de aplicación. Además de perder el dinero invertido en la compra del automóvil, el joven pagó 20 mil pesos por gastos médicos en un hospital privado, debido a que no cuenta con seguro popular.

Sergio se tituló en Derecho, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón), pero ante la falta de oportunidades laborales, su mamá decidió apoyarlo invirtiendo el dinero de su jubilación en la compra de un coche para que el joven generara los ingresos necesarios para la supervivencia de ambos.

Prefirió circular de día para evitar incidentes con la delincuencia. Así le funcionó durante cuatro meses hasta que tomó un viaje desde la primera sección de la colonia Ciudad Azteca con destino al Metro Ecatepec, sobre la avenida Central.

“Avanzamos dos estaciones del Metro, a la altura de Plaza Aragón, uno de los dos chavos que subí me agarró desprevenido con la pistola. Amenazado con el arma me orillé, se cambió de lugar, me pasaron atrás del asiento y terminaron el viaje en la aplicación para manejar hasta Sagitario”, describió.