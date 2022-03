“Me encuentro frustrada de que las instituciones no avanzan”: Paula Castillo, sobre el caso de su mamá Alejandra Cuevas y Gertz Manero

El caso de Laura Morán Servin y de su hija Alejandra Cuevas Moran, quien lleva 514 días presa en Santa Martha Acatitla, será discutido y votado el proyecto de sentencia por 11 ministros de la SCJN.

Los hijos de Alejandra están luchando por la libertad de su madre y de esta forma les ha cambiado la vida:

“Creo que hoy yo me encuentro tremendamente frustrada, tremendamente cansada, de ver que las instituciones en este país nomás no avanzan, que podría haber la posibilidad de que nos regresaran a la sala 4, en vez de que la Suprema Corte se quede con el proyecto de mi mamá y podamos terminar ya con esto, ha expresado Ana Paula Castillo Cuevas.

Menciona que son 514 días de vivir en la incertidumbre, de pensar que necesita su madre, todo lo que ella requiere, porque es una señora de casi 70 años.

Añade que se ha dedicado a luchar por su mamá por lo que ha sido un desgaste para sus hijos, y ha tenido que estar poco presente con sus tres hijos.

De acuerdo con Lourdes Mendoza, en su columna de El Financiero. Ana Paula espera que liberen a su madre, y poder seguir con su vida y que sus hijos vean que el bien siempre gana.

“Estoy consciente que mi vida nunca será igual, desde su arresto no pasa un instante en el que mi mamá no esté presente. Estoy libre, pero mi mente vive con ella en la cárcel. Una de mis formas de lidiar con esta persecución ha sido trabajar de forma obsesiva para encontrar los espacios que me permitan denunciar que mi madre es inocente, expresó el hijo de Alejandra, Alonso Castillo Cuevas.

TE PUEDE INTERESAR: Si la SCJN vota a favor de amparos de cuñada de Gertz Manero se exhibirá su abuso de poder

Menciona que vivir en la impunidad y constatar que el Estado de derecho es un concepto que ha sido un garfio que lo ha ido destazando por dentro, el dolor lo ha devorado.

Desde el arresto de su madre, siente como si se hubiera subido a una montaña rusa que no para de subir y la intensidad aumenta cada día más.

“El 16 de octubre de 2020 venía a mi lado en el asiento de copiloto y en un instante, un coche nos acorraló y sin presentar una orden de aprehensión, se la llevaron directo a Santa Martha Acatitla, expresó Gonzalo Castillo Cuevas.

Menciona que la vida le cambió para siempre, ya que una cosa es escuchar o leer tragedias y otra es vivirlas en carne propia.

Agrega que no hay forma de que una mujer pueda salir sana y readaptada de Santa Martha Acatitla, salen rotas ,adictas o expertas en el crimen.

Añade que pidió una entrevista con el Fiscal a través de Raúl Tovar de comunicación social para tener otro punto de vista, y aún no se lo da.