“Me han querido extorsionar”, padre de Debanhi pide no hacer reportes falsos en redes

MONTERREY, NL.- Debanhi Susana Escobar Bazaldua desapareció la noche del sábado después de acudir a una reunión en Escobedo, Nuevo León; y a tres días de no ser localizada, su padre Mario Escobar hace un llamado a la comunidad para no hacer reportes falsos en redes sociales o realizar llamadas en broma.

El padre de familia comentó para el medio de comunicación local ABC que desde que se hizo viral la desaparición de la joven de 18 años, ha causado la movilización de autoridades, voluntarios y familiares por reportes falsos.

En profunda desesperación, Escobar, aseguró que lo han intentado extorsionar con el caso de su hija; “Me han hablado a mí, me han querido extorsionar... -Me han pedido dinero-”, expresó.

También declaró que, pese a las malas intenciones, todos los reportes son canalizados al grupo antisecuestros, así como a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJE), quienes verifican y descartan toda la información que les llega.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde está Debanhi Susana?... la extraña desaparición de una joven que fue abandonada en la carretera a Laredo por un taxista