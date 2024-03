‘Me voy a hacer responsable de la seguridad de los mexicanos’, adelanta Xóchitl eje central de su campaña

“Lo único que no estoy dispuesta es a que claudiquemos, a que nos rindamos, a que nos doblemos. A que aceptemos que esto es algo que no puede cambiar” , expresó la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México en su última conferencia “De la Verdad” o “mañanetas”.

“Yo me voy a hacer responsable de la seguridad de los mexicanos. Ya basta de pretextos, ya basta de echarle la culpa a otros. Estoy consciente del tamaño del problema que estoy tomando en mis manos. Cada que veo datos, me doy cuenta de lo grave que es la situación.

‘NO NOS CONFORMAMOS CON EL FRACASO DEL INSABI’

Otro de los temas que abordará en su campaña será el de la salud pública. Incluso Xóchitl ironizó “mañana tendríamos que estar en Dinamarca”, respecto a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que este 1 de marzo México tendría un sistema de salud mejor que el del país nórdico.

“Nosotros no nos conformamos con el fracaso del Insabi. Qué fácil es decir ‘es que no funcionaba el Seguro Popular’. La verdad es que funcionaba mucho mejor que lo que hoy hay. Tan no funcionó el Insabi que lo desaparecieron”, acusó.

TE PUEDE INTERESAR: México llega a las campañas con las aspirantes presidenciales Sheinbaum y Gálvez consolidadas y AMLO como ‘candidato’

Respecto al tema económico aseveró que ella no se conformará con un crecimiento mediocre y recordó que el gobierno de López Obrador “ha generado mucho menos empleos que los pasados. Ahí necesitamos recuperar”.

En materia de agua, Gálvez aseguró que hará una propuesta concreta y señaló que el cambio climático no es responsable de la escasez, sino quienes no previeron reutilizar el agua.

Añadió que el gobierno ha negado la existencia del problema, pero los ciudadanos han incluso tenido que comprar pipas.

“No metieron plantas tratadoras de agua porque no pensaron en que el tema del cambio climático nos iba a crear una sequía y que no le echen la culpa a la sequía. No, la sequía no es la responsable. La responsable es no haber previsto reusar el agua, que la Ciudad de México puede hacerlo de manera muy eficiente”, aseveró.

‘SI ME DA, LE DOY’: ASEGURA XÓCHITL ESTAR LISTA PARA ENFRENTAR A CLAUDIA Y AL PRESIDENTE

Xóchitl Gálvez, quien representa a la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, aseguró estar lista para las campañas y enfrentar no sólo a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, sino al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gálvez aseveró que en ella el mandatario no va a encontrar a una mujer que agache la cabeza y no se va a dejar.

TE PUEDE INTERESAR: Aceptaron candidatos presidenciales seguridad del Gobierno Federal: AMLO

“No me voy a dejar del Presidente, eso que lo sepa: si me da, le doy. Aquí no se va a encontrar una mujer que agache la cabeza, esa está en otro lado”, expresó antes del arranque de campaña.

La aspirante presidencial arrancará campaña esta noche desde Fresnillo, Zacatecas, considerado el municipio más violento del país, desde donde realizará una caminata nocturna.

En su última “mañanera” informó que continuará con las conferencias de prensa, pero ahora en el periodo de campaña se llamarán “campañetas”.