Acusa Alejandro Moreno a Andy López Beltrán de corrupción y afirma que debería estar en prisión

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió una investigación independiente sobre los negocios, vínculos y el origen de la fortuna de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que el tabasqueño debería estar en prisión. A través de sus redes sociales, el senador priista cuestionó un video en el que López Beltrán habría intentado deslindarse de su relación con el empresario Amílcar Olán, señalado en diversas acusaciones relacionadas con presuntos negocios irregulares.

Moreno sostuvo que, si la Fiscalía General de la República (FGR) fuera autónoma y no estuviera sometida al Gobierno federal, López Beltrán tendría que enfrentar consecuencias penales por los señalamientos en su contra.

El dirigente del PRI también lo acusó de presunto tráfico de influencias, enriquecimiento y vínculos con actividades ilícitas, al tiempo que cuestionó su relación con Olán y los negocios en los que también ha sido mencionado su hermano Gonzalo López Beltrán, conocido como Bobby.

Entre los señalamientos, Moreno hizo referencia a la presunta venta de balastro de mala calidad para el Tren Interoceánico, asunto que vinculó con el descarrilamiento ocurrido en esa infraestructura, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas. El líder priista acusó al Gobierno de Morena de brindar protección política a los hijos del expresidente López Obrador y sostuvo que las filtraciones, testimonios y videos difundidos hasta ahora ameritan explicaciones públicas.

El narcojunior y huachicolero Andy López Beltrán sale en una triste y ridícula parodia de su impresentable padre, repitiendo la misma cantaleta de siempre, como si con eso pudiera borrar todas las acusaciones que hoy pesan sobre él. Filtraciones, escándalos, testimonios e investigaciones nacionales e internacionales. ¡El desvergonzado “Andy” cree que con saliva puede esconder todo su mugrero!¿De verdad piensa que puede deslindarse de su prestanombres Amílcar Olán y de los negocios corruptos en los que también ha sido señalado su hermano Bobby? ¡Hasta la venta de balastro de mala calidad para el Tren Interoceánico fue exhibida! El descarrilamiento dejó 14 muertos y esos son responsabilidad absoluta de esta pandilla de delincuentes. Esta rata corrupta piensa que fingiendo su acento tabasqueño y usando una guayabera puede engañar a los mexicanos. Ahí están los lujos millonarios, los viajes, el tráfico de influencias y las relaciones criminales exhibidas en todas las evidencias y videos. ¡Que deje de hacerse el estúpido y explique cómo pasó de ser un bueno para nada a un inepto millonario! México merece una investigación independiente que esclarezca sus negocios, sus vínculos y el origen de su fortuna. Si la Fiscalía fuera autónoma y no estuviera sometida al gobierno de MORENA, Andy López Beltrán tendría que estar en LA CÁRCEL. ¡Basta de protección política y de impunidad para los hijos del narcopresidente @lopezobrador_! #AndyEsMORENA#CárcelParaAndy — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 4, 2026

Asimismo, insistió en que López Beltrán debe aclarar el origen de su patrimonio y sus relaciones empresariales, en lugar de limitarse a deslindarse de las personas con las que ha sido relacionado.

Las declaraciones forman parte de los señalamientos políticos de Moreno contra la familia del exmandatario, sin que el comunicado del PRI presente resoluciones judiciales que acrediten las acusaciones