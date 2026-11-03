Acusa Alejandro Moreno a Andy López Beltrán de corrupción y afirma que debería estar en prisión

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    Acusa Alejandro Moreno a Andy López Beltrán de corrupción y afirma que debería estar en prisión
    El líder priista Alejandro Moreno exigió una investigación seria en contra de Andy López Beltrán. Especial

El líder nacional del PRI exige una investigación independiente sobre el hijo del expresidente López Obrador

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió una investigación independiente sobre los negocios, vínculos y el origen de la fortuna de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que el tabasqueño debería estar en prisión.

A través de sus redes sociales, el senador priista cuestionó un video en el que López Beltrán habría intentado deslindarse de su relación con el empresario Amílcar Olán, señalado en diversas acusaciones relacionadas con presuntos negocios irregulares.

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Moreno sostuvo que, si la Fiscalía General de la República (FGR) fuera autónoma y no estuviera sometida al Gobierno federal, López Beltrán tendría que enfrentar consecuencias penales por los señalamientos en su contra.

El dirigente del PRI también lo acusó de presunto tráfico de influencias, enriquecimiento y vínculos con actividades ilícitas, al tiempo que cuestionó su relación con Olán y los negocios en los que también ha sido mencionado su hermano Gonzalo López Beltrán, conocido como Bobby.

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Entre los señalamientos, Moreno hizo referencia a la presunta venta de balastro de mala calidad para el Tren Interoceánico, asunto que vinculó con el descarrilamiento ocurrido en esa infraestructura, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.

El líder priista acusó al Gobierno de Morena de brindar protección política a los hijos del expresidente López Obrador y sostuvo que las filtraciones, testimonios y videos difundidos hasta ahora ameritan explicaciones públicas.

Asimismo, insistió en que López Beltrán debe aclarar el origen de su patrimonio y sus relaciones empresariales, en lugar de limitarse a deslindarse de las personas con las que ha sido relacionado.

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Las declaraciones forman parte de los señalamientos políticos de Moreno contra la familia del exmandatario, sin que el comunicado del PRI presente resoluciones judiciales que acrediten las acusaciones

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