Advierte Canacintra afectaciones por modificaciones a Ley del ISR

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    Advierte Canacintra afectaciones por modificaciones a Ley del ISR
    La Cámara de Diputados aprobó el martes modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta. CUARTOSCURO

Los industriales de la transformación advirtieron que los cambios podrían afectar la capacidad de inversión y producción de empresas mexicanas

Los industriales de la transformación aseguraron que la aprobación de las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), podrían afectar la capacidad de inversión y producción de las empresas mexicanas.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) destacó en un comunicado que las modificaciones a la Ley de ISR incorpora cambios relevantes, entre ellos límites a las deducciones para personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos y restricciones para aplicar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, hasta por el 50 por ciento de la utilidad fiscal.

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Canacintra consideró que estas medidas pueden representar una presión adicional para empresas industriales con altos costos operativos, márgenes reducidos y fuertes necesidades de inversión.

En contraste, la reforma contempla beneficios para determinadas actividades del sector automotriz, mediante excepciones a las restricciones de deducciones para operaciones de ensamble y fabricación de vehículos bajo depósito fiscal, así como para ciertas operaciones de maquila e IMMEX.

Si bien, esto representa un reconocimiento a la importancia de la manufactura de exportación y su integración en las cadenas globales de valor, las condiciones son desiguales para otras industrias.

“Canacintra advierte que las condiciones no son iguales para todos los participantes de estas cadenas. Las empresas proveedoras de autopartes y otros componentes podrían enfrentar restricciones fiscales, aun cuando su actividad sea indispensable para la producción automotriz”, advirtió.

Añadió que la ampliación de los límites de ingresos para acceder al Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y los estímulos a la inversión, capacitación e innovación representan oportunidades para las MiPyMEs y el fortalecimiento de la planta productiva.

“El desafío es lograr que la política fiscal distinga entre la evasión y la actividad empresarial legítima. Una empresa que factura más no necesariamente obtiene mayores utilidades; por ello, las reglas tributarias deben considerar la estructura de costos y la realidad de cada sector”, consideró.

La Cámara hizo un llamado a mantener el diálogo con las autoridades para asegurar que la aplicación de la reforma otorgue certidumbre, preserve la competitividad de las cadenas productivas y genere condiciones favorables para la inversión.

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