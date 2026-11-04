Amplía ASF investigación por corrupción en el INE; revisará contrataciones desde el 2000

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    Amplía ASF investigación por corrupción en el INE; revisará contrataciones desde el 2000
    La ASF revisará patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos. CUARTOSCURO

La Auditoría Superior de la Federación detalló que hará una auditoría integral al INE y revisará el gasto federalizado de los órganos electorales locales

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) integró a sus investigaciones contra el INE una revisión a las contrataciones históricas del Instituto Federal Electoral (IFE).

Así lo informó la autoridad fiscalizadora la mañana de este jueves.

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“La Auditoría Superior de la Federación (ASF) comunica las tres principales líneas de trabajo que se encuentran en desarrollo: 1. Investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los órganos públicos locales electorales (OPLEs), así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE)”, señala el comunicado.

También integró un estudio histórico de las adquisiciones del IFE, INE y todos los OPLES, de 2000 a 2025, para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos.

Además de la realización de auditoría Integral al INE, así como a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLES.

“Lo anterior, en virtud de que tanto los trabajos de inteligencia que hemos realizado, como el análisis de la información requerida a las Entidades Federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público vinculado con los OPLES, el INE y el IFE”, expuso el máximo órgano fiscalizador del país.

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