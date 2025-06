Asegura Javier Sicilia que Gobierno de Sheinbaum quiere el poder absoluto

La reforma judicial profundizará más la crisis de impunidad que padece el país y enquistará más al crimen organizado en las estructuras del Estado mexicano, advirtió el poeta, escritor y activista Javier Sicilia.

En entrevista por la próxima presentación de su nuevo libro Crisis o Apocalipsis (Taurus), dice que la violencia, la inseguridad y la desaparición de personas seguirán creciendo mientras el gobierno actual continúe enfrentando el problema de la misma forma como se hizo en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

Javier Sicilia descalifica el proceso de renovación del Poder Judicial, incluida la elección de personas juzgadoras, al afirmar que lo único que busca el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es tener el control absoluto sobre ese poder.

”Es una reforma hecha de manera corrupta, una reforma criminal, una elección criminal, en el peor sentido de la palabra, con acordeones, con acarreos, con mentiras, etcétera. Ahora sí que los medios y los fines son de la misma especie, un medio equivocado dará fines equivocados, tendremos mayor impunidad, tendremos mucho más enquistamiento de crimen organizado dentro de las estructuras del Estado y una destrucción cada vez más profunda y sistemática de la vida humana de este país”, alerta.

¿Considera que este cambio constitucional solamente se hizo para que el Poder Ejecutivo controle al Judicial?

—Así es, y pues sí, controlará al Judicial y trabajará junto con el Ejército y el crimen organizado a seguir destrozando este país.México lleva dos décadas con crisis de inseguridad.

Con la entrada de la nueva administración de la Presidenta, ¿usted ve alguna mejoría?

—No, por desgracia no. Creo que México es una particularidad del mal que estamos viviendo a nivel mundial. Yo creo que no hay un país en todo el planeta que tenga la cantidad de muertos, de asesinados, de violentados como la tiene México, un país que supuestamente no está en guerra.

Sin embargo, sus índices de horror son inmensos. Y Sheinbaum continúa con la lógica de los otros gobiernos. No está tomando en serio, es decir, de alguna manera lo que está haciendo a este nivel es lo mismo que hizo Calderón, y no van a ningún lado.

¿Está fallando la estrategia del secretario de Seguridad Omar García Harfuch?

—No, no está fallando, pero están tomando una parte como si fuera la totalidad. No es un asunto entre balazos, no balazos.

Es un asunto de estado de Derecho, es un asunto de unidad nacional, es un asunto de descapturar al Estado del crimen organizado. Y eso implicaría una comisión de la verdad gigantesca, deslocalizada del Estado, porque es incapaz de juzgarse a sí mismo, y con apoyo de la comunidad internacional y una gran comisión de justicia también deslocalizada del Estado.

Decir que a balazos se va a controlar esto, o que resolviendo casos que nunca se resuelven más que una mínima parte, también van a resolver el problema.

El problema es muy hondo, es un problema estructural de destrucción y de cooptación del Estado. Entonces, Harfuch puede hacer este tipo de tarea que se parece mucho a la tarea que hizo Calderón, digamos, medio reorientada, pero eso no es más una simple aspirina frente a la dimensión del problema.

En el caso de las personas desaparecidas, las familias de las víctimas parecen estar abandonadas por el Estado.

¿Usted cómo ve esta situación?

—Están absolutamente abandonadas. Las propias madres buscadoras, las propias organizaciones de víctimas son las encargadas de hacer lo que el Estado no está haciendo, que es buscar a los desaparecidos. Y eso indica justamente la podredumbre que habita el Estado mexicano y particularmente este gobierno y la oposición (...) Entonces, aquí lo que necesitamos es una unidad nacional en busca de parar esto.

Esta debería ser la prioridad nacional, la paz y la justicia.Al hablar sobre su nueva obra, que escribió con Jacobo Dayán, Sicilia destaca que es un diálogo sobre el momento difícil de destrucción que está atravesando la humanidad y particularmente México.

“Y lo planteamos justamente con el título del libro, Crisis o Apocalipsis, una especie de pregunta. Y en el fondo es una reflexión sobre el mal de nuestro tiempo. Si estamos viviendo el mal, no es posible definirlo, es una cuestión que nos sobrepasa. El hecho es que este mal se mide por destrucción de vidas, por destrucción del medio ambiente, por la crisis que estamos atravesando”.