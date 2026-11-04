Aseguran más de 60 motos por carreras clandestinas en Guadalupe, Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un operativo ejecutado por la Dirección de Tránsito de Guadalupe dejó el aseguramiento de 66 motos que participaban en carreras clandestinas, en Nuevo León. En el retiro de circulación de las unidades participaron también elementos de la Policía Municipal, Fuerza Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El operativo se implementó para detectar motos que circulaban de manera irregular, además de atender reportes ciudadanos sobre carreras clandestinas. La intervención se ejecutó la noche del martes sobre el Bulevar Miguel de la Madrid a la altura de la colonia Valle Soleado. Como resultado de las revisiones, fueron retiradas de circulación las 66 unidades y se elaboraron los folios de infracción correspondientes por diversas faltas al Reglamento de Tránsito.

Entre las irregularidades que se detectaron la falta de responsabilidad civil, circular sin placas, no portar tarjeta de circulación, conducir sin licencia o con una licencia que no corresponde al vehículo, así como circular con refrendo o permiso vencido. También se detectaron conductas como realizar piruetas o zigzaguear, negarse a proporcionar datos y efectuar desfiles o peregrinaciones son el permiso correspondiente.