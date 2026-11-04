Asesinan en Tijuana a líder del Movimiento del Sombrero tras intentar evitar una extorsión

José Alfredo García Gutiérrez, coordinador municipal del Movimiento del Sombrero en Tijuana , fue asesinado a balazos a los 55 años de edad. El crimen ocurrió tras intervenir para defender a un familiar que era víctima de cobro de piso, según los primeros reportes de las autoridades.

El ataque armado ocurrió en la colonia Reforma, dentro de la delegación Sánchez Taboada. Sujetos desconocidos dispararon directamente contra el activista cerca del parque principal de la zona, dejándolo sin vida en el lugar antes de darse a la fuga.

INTENTÓ FRENAR UNA EXTORSIÓN

García Gutiérrez intentó frenar una presunta extorsión contra su sobrino al momento del ataque. De acuerdo con reportes periodísticos de medios locales, el líder social encaró a los agresores para evitar que despojaran de dinero a su familiar.

El Movimiento del Sombrero en Baja California confirmó y condenó el asesinato de su representante. Leopoldo Sánchez, dirigente estatal de la agrupación independiente, exigió a la fiscalía del estado una investigación rápida y justicia para la familia de la víctima.