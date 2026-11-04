Asesinan en Tijuana a líder del Movimiento del Sombrero tras intentar evitar una extorsión

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México
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    Asesinan en Tijuana a líder del Movimiento del Sombrero tras intentar evitar una extorsión
    José Alfredo García Gutiérrez, coordinador de la organización asesinado en Tijuana. X

José Alfredo García Gutiérrez, coordinador de la organización en Tijuana, fue ejecutado en la colonia Reforma a sus 55 años.

José Alfredo García Gutiérrez, coordinador municipal del Movimiento del Sombrero en Tijuana, fue asesinado a balazos a los 55 años de edad. El crimen ocurrió tras intervenir para defender a un familiar que era víctima de cobro de piso, según los primeros reportes de las autoridades.

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El ataque armado ocurrió en la colonia Reforma, dentro de la delegación Sánchez Taboada. Sujetos desconocidos dispararon directamente contra el activista cerca del parque principal de la zona, dejándolo sin vida en el lugar antes de darse a la fuga.

INTENTÓ FRENAR UNA EXTORSIÓN

García Gutiérrez intentó frenar una presunta extorsión contra su sobrino al momento del ataque. De acuerdo con reportes periodísticos de medios locales, el líder social encaró a los agresores para evitar que despojaran de dinero a su familiar.

El Movimiento del Sombrero en Baja California confirmó y condenó el asesinato de su representante. Leopoldo Sánchez, dirigente estatal de la agrupación independiente, exigió a la fiscalía del estado una investigación rápida y justicia para la familia de la víctima.

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¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO DEL SOMBRERO?

El Movimiento del Sombrero nació como una plataforma política independiente dedicada a la gestión social. La organización busca representar a sectores populares como comerciantes, trabajadores y campesinos que no se sienten identificados con los partidos tradicionales.

En Baja California, la agrupación promueve la participación ciudadana y el combate a la extorsión comercial. A través de sus coordinaciones locales, sus integrantes realizan denuncias sobre abusos contra pequeños comerciantes e intervienen en gestiones comunitarias en colonias con altos índices de violencia.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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