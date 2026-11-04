Buen Fin 2026: 8 de cada 10 mexicanos usarán crédito para comprar, revela Ipsos
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Nueve de cada 10 consumidores mexicanos acostumbran comprar durante El Buen Fin; el gasto más frecuente va de mil a 4 mil 999 pesos.
El Buen Fin 2026 se perfila como una de las temporadas de compras más importantes para los consumidores mexicanos, con el crédito como una de las principales herramientas para financiar sus adquisiciones.
De acuerdo con el estudio Buen Fin 2026, elaborado por la consultora Ipsos, 90 por ciento de los consumidores suele comprar durante esta campaña comercial. La cifra supera la participación registrada en el Hot Sale, con 70 por ciento, y el Black Friday, con 52 por ciento.
Los resultados muestran que las promociones atraen a los compradores, aunque también reflejan la importancia de planear los gastos y elegir con cuidado las formas de pago.
EL CRÉDITO, CLAVE PARA LAS COMPRAS DEL BUEN FIN 2026
Ocho de cada 10 consumidores recurren al crédito para realizar sus compras durante El Buen Fin, según Ipsos. En contraste, 44 por ciento utiliza sus ahorros y 20 por ciento trabaja horas extra para conseguir recursos adicionales.
Solo 12 por ciento señaló que solicitó un préstamo directamente a una institución financiera.
El financiamiento permite distribuir los pagos, pero también puede comprometer los ingresos de los siguientes meses. Por ello, comparar las condiciones de las tarjetas y revisar la capacidad de pago resulta importante antes de aprovechar una promoción.
¿CUÁNTO GASTAN LOS MEXICANOS DURANTE EL BUEN FIN?
El gasto más frecuente durante la campaña se ubica entre mil y 4 mil 999 pesos. Las categorías que concentran mayores compras son los accesorios de moda, los electrodomésticos, la línea blanca y los productos electrónicos.
Para controlar sus gastos, seis de cada 10 consumidores establecen un presupuesto antes de comprar. Además, 92 por ciento revisa los precios con anticipación y 72 por ciento de quienes acuden a tiendas físicas consulta previamente las promociones en internet.
Las compras se encuentran divididas entre ambos canales: la mitad se realiza en línea y la otra mitad en establecimientos físicos.
DESCUENTOS DIRECTOS, EL PRINCIPAL ATRACTIVO
Los descuentos directos son el principal incentivo para 61 por ciento de los consumidores encuestados. En segundo lugar aparecen los meses sin intereses, con 23 por ciento, seguidos de las devoluciones de efectivo, con 8 por ciento.
La confianza también influye en las decisiones: 91 por ciento considera que las promociones valen la pena, mientras que 42 por ciento consulta opiniones externas antes de elegir un producto.
¿QUÉ REVELA IPSOS SOBRE EL CONSUMO EN MÉXICO?
El estudio también identificó una preferencia por las marcas nacionales. El sello Hecho en México es conocido por 89 por ciento de los participantes y, ante productos y precios iguales, 76 por ciento elegiría una marca mexicana.
Ipsos realizó la investigación mediante una encuesta en línea a 500 adultos de entre 18 y 74 años en México.
Los resultados muestran el alcance comercial de El Buen Fin, pero también la importancia de comparar precios, establecer límites de gasto y revisar las condiciones del financiamiento antes de comprar.