Buen Fin 2026: 8 de cada 10 mexicanos usarán crédito para comprar, revela Ipsos

El Buen Fin 2026 se perfila como una de las temporadas de compras más importantes para los consumidores mexicanos, con el crédito como una de las principales herramientas para financiar sus adquisiciones.

De acuerdo con el estudio Buen Fin 2026, elaborado por la consultora Ipsos, 90 por ciento de los consumidores suele comprar durante esta campaña comercial. La cifra supera la participación registrada en el Hot Sale, con 70 por ciento, y el Black Friday, con 52 por ciento.

Los resultados muestran que las promociones atraen a los compradores, aunque también reflejan la importancia de planear los gastos y elegir con cuidado las formas de pago.

EL CRÉDITO, CLAVE PARA LAS COMPRAS DEL BUEN FIN 2026

Ocho de cada 10 consumidores recurren al crédito para realizar sus compras durante El Buen Fin, según Ipsos. En contraste, 44 por ciento utiliza sus ahorros y 20 por ciento trabaja horas extra para conseguir recursos adicionales.

Solo 12 por ciento señaló que solicitó un préstamo directamente a una institución financiera.

El financiamiento permite distribuir los pagos, pero también puede comprometer los ingresos de los siguientes meses. Por ello, comparar las condiciones de las tarjetas y revisar la capacidad de pago resulta importante antes de aprovechar una promoción.