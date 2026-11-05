Busca Sheinbaum reunirse con Trump en cumbre de APEC en China

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    Busca Sheinbaum reunirse con Trump en cumbre de APEC en China
    Sheinbaum también anticipó que, debido a la duración de los vuelos y la diferencia de horario entre ambos países, permanecerá prácticamente toda la semana en territorio chino. CAPTURA DE PANTALLA

No obstante, la reunión dependerá de que el mandatario confirme su participación en el encuentro internacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contempla la posibilidad de sostener un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para los días 18 y 19 de noviembre en China.

No obstante, la reunión dependerá de que el mandatario confirme su participación en el encuentro internacional.

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Durante su conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, Sheinbaum explicó que aún no existe certeza sobre la asistencia de Trump, aunque dejó claro que su gobierno tiene interés en aprovechar la coincidencia para dialogar con él.

La mandataria detalló que tiene previsto viajar a China durante la madrugada del domingo 15 de noviembre y regresar a México en las primeras horas del viernes 20, con el propósito de participar en la conmemoración del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Mientras permanezca fuera del país, las conferencias matutinas estarán a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Sheinbaum también anticipó que, debido a la duración de los vuelos y la diferencia de horario entre ambos países, permanecerá prácticamente toda la semana en territorio chino.

Incluso manifestó su intención de conectarse de manera remota con las mañaneras en algunos momentos del viaje.

Respecto a la agenda diplomática, la presidenta confirmó que ya tiene previstas diversas reuniones bilaterales, cuyos detalles serán anunciados próximamente.

Entre los encuentros contemplados destaca el que sostendrá con el presidente de China, Xi Jinping, además de conversaciones con integrantes de su gabinete y funcionarios del gobierno chino.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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