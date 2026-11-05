Cae en Colombia juez mexicano por soborno de ligado a ex atleta canadiense Ryan Wedding

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Cae en Colombia juez mexicano por soborno de ligado a ex atleta canadiense Ryan Wedding
    Fue arrestado el pasado domingo y, además del delito de soborno, enfrenta nueve cargos por complicidad. ESPECIAL

El juez Luis Benítez Alcántara es acusado por EU de recibir un soborno de 2 mdd para ordenar la liberación de un criminal ligado a Wedding, señalado de liderar una organinización del narco

Un juez mexicano fue detenido en Colombia acusado de recibir un soborno de 2 millones de dólares para ordenar la liberación de un narcotraficante canadiense vinculado con Ryan Wedding, ex atleta olímpico señalado por Estados Unidos como líder de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y asesinatos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Luis Benítez Alcántara, de 49 años y originario de la Ciudad de México, fue arrestado el domingo y enfrenta una acusación federal de nueve cargos por complicidad posterior al delito.

Gobierno de Sheinbaum afirma que red empresarial de los hermanos Hernández Casillas operaba desde hace 27 años en el INE

Las autoridades estadounidenses solicitarán su extradición desde Colombia para que responda ante la justicia federal.

De acuerdo con la acusación presentada el 4 de septiembre, Benítez Alcántara presuntamente aprovechó su cargo como juez de distrito en la Ciudad de México para facilitar la liberación de Andrew Clark, de 36 años, identificado como el segundo al mando de la organización criminal encabezada por Wedding.

Clark había sido detenido en México en octubre de 2024 por acusaciones de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato en Estados Unidos.

Tras su captura, compareció ante Benítez Alcántara, quien estaba encargado de supervisar su procedimiento de extradición.

En noviembre de ese año, Estados Unidos solicitó formalmente la entrega del narcotraficante canadiense. Sin embargo, según las investigaciones, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y pagos fraccionados para conseguir su liberación.

Durante ese periodo, también habría negociado el pago de 2 millones de dólares directamente al juzgador para obtener una resolución favorable.

El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que presuntamente recibió la totalidad del soborno, Benítez Alcántara concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su liberación.

Días después, el narcotraficante fue detenido nuevamente y extraditado a Estados Unidos, donde continúa sujeto a un proceso penal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Justicia

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Knockout a los republicanos

Knockout a los republicanos
true

La derecha en América Latina nunca se trató de Trump
El CEO de Stellantis México, Daniel Alejandro González, durante la presentación de los nuevos vehículos Leapmotor.

Con nueva estructura, Stellantis será más rápido y tendrá mayor enfoque: CEO
La UIF, de la SHCP, incorporó a 25 personas físicas y 15 morales relacionadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, entre los señalados estaría Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE.

Hacienda va por Taddei: UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas ligadas a proveedores electorales
Las empresas Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) se mantienen en concurso mercantil mientras se analiza la viabilidad de un consorcio para su compra.

Ven viable compra conjunta de AHMSA y Minosa; aún sin oferta formal
El frente frío 4 y una vaguada provocarán lluvias fuertes en cinco estados, mientras otras regiones tendrán calor de hasta 40 grados.

Frente frío 4 provocará lluvias fuertes en cinco estados; Coahuila tendrá rachas de viento
Yordan Álvarez presume una producción ofensiva dominante, mientras Junior Caminero destaca por su poder y regularidad defensiva.

Yordan Álvarez y Junior Caminero, dos latinos que buscan conquistar el MVP de la Americana
Carrera. La actriz también participó en melodramas y producciones recientes, demostrando su versatilidad frente a las cámaras.

Luto en la comedia mexicana: Muere María Alicia Delgado