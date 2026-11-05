Cae en Colombia juez mexicano por soborno de ligado a ex atleta canadiense Ryan Wedding

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Luis Benítez Alcántara, de 49 años y originario de la Ciudad de México, fue arrestado el domingo y enfrenta una acusación federal de nueve cargos por complicidad posterior al delito.

Un juez mexicano fue detenido en Colombia acusado de recibir un soborno de 2 millones de dólares para ordenar la liberación de un narcotraficante canadiense vinculado con Ryan Wedding, ex atleta olímpico señalado por Estados Unidos como líder de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y asesinatos.

Las autoridades estadounidenses solicitarán su extradición desde Colombia para que responda ante la justicia federal.

De acuerdo con la acusación presentada el 4 de septiembre, Benítez Alcántara presuntamente aprovechó su cargo como juez de distrito en la Ciudad de México para facilitar la liberación de Andrew Clark, de 36 años, identificado como el segundo al mando de la organización criminal encabezada por Wedding.

Clark había sido detenido en México en octubre de 2024 por acusaciones de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato en Estados Unidos.

Tras su captura, compareció ante Benítez Alcántara, quien estaba encargado de supervisar su procedimiento de extradición.

En noviembre de ese año, Estados Unidos solicitó formalmente la entrega del narcotraficante canadiense. Sin embargo, según las investigaciones, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y pagos fraccionados para conseguir su liberación.

Durante ese periodo, también habría negociado el pago de 2 millones de dólares directamente al juzgador para obtener una resolución favorable.

El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que presuntamente recibió la totalidad del soborno, Benítez Alcántara concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su liberación.

Días después, el narcotraficante fue detenido nuevamente y extraditado a Estados Unidos, donde continúa sujeto a un proceso penal.