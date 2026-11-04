Coparmex exige transparencia e investigar irregularidades en el INE rumbo a 2027

La confianza en los comicios de 2027 está en riesgo si no se garantiza la imparcialidad en el Instituto Nacional Electoral (INE). Así lo advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) al fijar su postura sobre el rumbo de las instituciones democráticas del país.

Coparmex y sus 71 organismos locales enviaron cartas a legisladores del Congreso de la Unión. En los documentos exigen un proceso de selección abierto y basado en méritos profesionales para elegir a la nueva presidencia del INE, lejos de repartos políticos o favoritismos.

LAS EXIGENCIAS PRINCIPALES DEL SECTOR EMPRESARIAL

El sector patronal pide investigar posibles irregularidades administrativas cometidas al interior del órgano electoral. Además, solicitan frenar decisiones unilaterales para recuperar el trabajo en equipo entre los consejeros del instituto.

Garantizar la autonomía electoral es indispensable para dar certidumbre a las inversiones, a la economía y a la estabilidad social en todo el país. Para el organismo empresarial, la ciudadanía debe tener la certeza de que su voto será respetado en las urnas.