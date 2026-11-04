Coparmex exige transparencia e investigar irregularidades en el INE rumbo a 2027

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    Coparmex exige transparencia e investigar irregularidades en el INE rumbo a 2027
    Sector empresarial exige transparencia y autonomía en las nuevas elecciones en el INE. COPARMEX

El sector empresarial pide que la elección de la nueva presidencia del INE sea abierta, por méritos y libre de injerencia partidista.

La confianza en los comicios de 2027 está en riesgo si no se garantiza la imparcialidad en el Instituto Nacional Electoral (INE). Así lo advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) al fijar su postura sobre el rumbo de las instituciones democráticas del país.

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Coparmex y sus 71 organismos locales enviaron cartas a legisladores del Congreso de la Unión. En los documentos exigen un proceso de selección abierto y basado en méritos profesionales para elegir a la nueva presidencia del INE, lejos de repartos políticos o favoritismos.

LAS EXIGENCIAS PRINCIPALES DEL SECTOR EMPRESARIAL

El sector patronal pide investigar posibles irregularidades administrativas cometidas al interior del órgano electoral. Además, solicitan frenar decisiones unilaterales para recuperar el trabajo en equipo entre los consejeros del instituto.

Garantizar la autonomía electoral es indispensable para dar certidumbre a las inversiones, a la economía y a la estabilidad social en todo el país. Para el organismo empresarial, la ciudadanía debe tener la certeza de que su voto será respetado en las urnas.

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CONTROLES ESTRICTOS RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2027

El proceso electoral de 2027 requerirá reglas claras y vigilancia, señalaron representantes del sector privado. El llamado busca evitar que se debiliten los mecanismos institucionales que sancionan faltas electorales o protegen la transparencia de las votaciones.

La certidumbre jurídica es la clave del desarrollo, concluyó el organismo en su mensaje. La patronal reiteró que mantendrá un seguimiento puntual a las decisiones del Congreso para asegurar que el INE funcione con transparencia y sin conflictos de interés.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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