Cuestionan contratos de Next Energy con Adrián de la Garza

La Diputada Federal Iraís Reyes consideró que ya es momento de que el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, explique por qué se ha tratado con ligereza el contrato que el Municipio mantiene con la empresa Next Energy para la generación de energía limpia, a pesar de que, dijo, no ha generado un solo beneficio tangible para la Ciudad.

La legisladora de Movimiento Ciudadano recordó que el convenio fue firmado en 2020 y lo calificó como desastroso, al contemplar plazos excesivos, montos multimillonarios y nulos resultados para el Municipio.

“Desde el 2020 se firmó un contrato desastroso”, señaló Reyes, “plazos excesivos, montos multimillonarios y cero resultados para el municipio. El problema nació ahí”.

La Diputada subrayó que a la fecha, no existe la planta prometida ni se ha generado energía limpia, y advirtió que la situación se agrava ante los señalamientos de presunto fraude en contra de la empresa.

“Es fecha que no hay energía limpia, no existe la planta prometida y no hay resultados. Si ya de por sí era cuestionable el motivo por el que se celebró ese contrato tan desfavorable, ahora que se habla de fraude por parte de la empresa urge que Monterrey dé la cara sobre lo que hará para evitar que el patrimonio de los regiomontanos salga perjudicado”, afirmó.

Reyes recordó que durante la Administración de Luis Donaldo Colosio se intentó cancelar el contrato, pero las condiciones aprobadas en el periodo de Adrián de la Garza lo hicieron financieramente inviable, por lo que se optó por reducir el plazo de 30 a 10 años y el monto de 7 mil 370 millones a 4 mil 989 millones de pesos.

Finalmente, la legisladora exigió al Alcalde dejar de proteger intereses privados y rendir cuentas por el manejo de los recursos públicos.

“Cuando hay indicios de incumplimiento y posibles daños al erario, la autoridad tiene la obligación de actuar. Los ciudadanos tenemos derecho a saber por qué no se ha actuado contra una empresa señalada por fraude”, puntualizó.