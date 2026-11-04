Dictan 5 años de prisión a hombre por posesión de armas de uso exclusivo y drogas en Nuevo León

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    Dictan 5 años de prisión a hombre por posesión de armas de uso exclusivo y drogas en Nuevo León
    Sentenciado a 5 años de prisión por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud en modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y marihuana. FGR
    Dictan 5 años de prisión a hombre por posesión de armas de uso exclusivo y drogas en Nuevo León
    Sentenciado a 5 años de prisión por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud en modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y marihuana. FGR
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    Sentenciado a 5 años de prisión por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud en modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y marihuana. FGR

El hombre fue detenido en Los Ramones, Nuevo León, por elementos de Fuerza Civil tras una persecución

MONTERREY, NL.- Un hombre fue sentenciado a cinco años de prisión por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud en su modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y marihuana, en Nuevo León.

El hombre identificado como Arcadio ‘N’ fue detenido por elementos de Fuerza Civil tras una persecución en el ayuntamiento de Los Ramones.

Al momento de su captura se le aseguró un cargador abastecido con 15 cartuchos, 15 envoltorios con marihuana, 15 dosis de clorhidrato de metanfetamina.

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Al no contar con la licencia para la portación de arma y ante los indicios asegurados, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado.

Tras integrar los datos de prueba por parte de agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), el juez le impuso la sentencia de cinco años, cinco meses y 19 días de prisión y el pago de una multa de 230 días lo que equivale a 26 mil 22 pesos con 20 centavos.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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