Dictan 5 años de prisión a hombre por posesión de armas de uso exclusivo y drogas en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un hombre fue sentenciado a cinco años de prisión por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud en su modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y marihuana, en Nuevo León.

El hombre identificado como Arcadio ‘N’ fue detenido por elementos de Fuerza Civil tras una persecución en el ayuntamiento de Los Ramones.

Al momento de su captura se le aseguró un cargador abastecido con 15 cartuchos, 15 envoltorios con marihuana, 15 dosis de clorhidrato de metanfetamina.