Ebrard descarta que victoria demócrata en EU elimine aranceles de Trump a México

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    Ebrard descarta que victoria demócrata en EU elimine aranceles de Trump a México
    Marcelo Ebrard señaló que el resultado electoral en Estados Unidos no garantiza cambios en los aranceles impuestos a México. Cuartoscuro

El secretario de Economía explicó que Trump conserva facultades arancelarias, mientras el Congreso estadounidense podría influir en la revisión del T-MEC

El secretario de Economía explicó que el presidente de Estados Unidos conserva facultades para imponer medidas comerciales, aunque reconoció que el resultado electoral podría influir en la revisión del T-MEC.

Ni siquiera una victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos garantizaría que México quede libre de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, reconoció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

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Durante su participación en el evento Innova Fest Mérida, el funcionario explicó que, aunque los demócratas consiguieron imponerse en el Congreso estadounidense, este resultado no modifica las atribuciones que tiene el presidente de ese país para establecer medidas arancelarias.

En entrevista con medios de comunicación, Ebrard señaló que las decisiones relacionadas con los aranceles dependen en buena medida de las facultades del mandatario estadounidense, por lo que un cambio en la composición del Congreso no necesariamente modificaría las condiciones comerciales para México.

“Las facultades sobre aranceles corresponden o las tiene en buena medida el presidente, o sea, eso no cambia (...) Entonces, la mayor parte de la relación arancelaria no cambia mucho”, declaró.

¿CÓMO AFECTARÍA LA VICTORIA DEMÓCRATA A LA REVISIÓN DEL T-MEC?

Aunque descartó que el resultado electoral represente un cambio inmediato en la política arancelaria de Estados Unidos, Ebrard reconoció que el escenario podría ser diferente para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El secretario de Economía explicó que el Congreso estadounidense sí cuenta con facultades que pueden influir en las decisiones relacionadas con el acuerdo comercial, por lo que la nueva composición legislativa podría tener repercusiones en su proceso de revisión.

No obstante, aseguró que México ya superó uno de los principales riesgos que enfrentaba en su relación comercial con Estados Unidos: la posibilidad de que el T-MEC dejara de estar vigente.

De acuerdo con el funcionario, existía la expectativa de que el acuerdo comercial no continuara, situación que habría puesto en riesgo las condiciones bajo las cuales México mantiene una parte importante de su intercambio comercial con el mercado estadounidense.

“De hecho, es lo que todo mundo esperaba, que ya no estuviera vigente. Bueno, en el mes de junio de este año, se acordó con Estados Unidos que se prolonga el tratado otros 10 años, hasta 2036, y que vamos a hacer una revisión cada año”, explicó.

MÉXICO ESPERA UNA CUARTA RONDA DE REVISIÓN DEL T-MEC

Ebrard precisó que, como parte del proceso relacionado con el acuerdo comercial, hasta el momento se han realizado tres rondas de revisión y permanece pendiente una cuarta.

El funcionario indicó que este encuentro quedó aplazado debido a las elecciones intermedias de Estados Unidos, pues las autoridades de ese país consideraron necesario esperar a que concluyera el proceso electoral antes de continuar con las conversaciones.

“Porque había que dejar pasar la elección de acuerdo a las autoridades de Estados Unidos”, comentó.

Con este escenario, México mantiene el T-MEC hasta 2036, aunque sujeto a revisiones anuales, mientras continúan las negociaciones sobre las condiciones comerciales entre los tres países.

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EL 80% DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS A ESTADOS UNIDOS NO PAGA ARANCELES

En medio de la incertidumbre por las medidas comerciales del Gobierno de Donald Trump, el secretario de Economía destacó que el 80% de los productos que México exporta a Estados Unidos ingresa sin pagar aranceles.

Esta proporción representa la mayor parte de las mercancías mexicanas que llegan al mercado estadounidense sin estar sujetas a esos gravámenes.

Con información de Proceso.

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Steph León

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Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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