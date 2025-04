$!El mapa de los narcocorridos en México: ¿Dónde está prohibido cantarlos?

Antes de entrar al ámbito estatal, es importante señalar que a nivel federal no existe prohibición alguna para interpretar narcocorridos. Lo único que sí se tiene es una iniciativa de ley presentada en la Cámara de Diputados, por parte del legislador de Morena, Arturo Ávila Anaya , para frenar la apología del delito, dentro del cual se incluye la interpretación de narcocorridos. Sin embargo, apenas fue presentada y debe pasar por comisiones, el pleno y luego ir al Senado, por lo que la ruta de su aprobación apenas comienza y no queda claro si la misma podrá llegar a la aprobación final.

Si bien ya existe un número importante de artículos que hacen un recuento de las regiones en donde han sido prohibidos los narcocorridos, lo cierto es que los mismos son confusos, ya que tienen información incompleta, combinan entidades federativas con municipios y no toman en cuenta los proyectos de ley que actualmente se discuten en los congresos estatales. Es por ello que el presente texto busca generar un mapa nacional que pueda resumir el nivel de avance de la prohibición en cada entidad federativa y destacar a la vez los municipios que también han implementado restricciones a los narcocorridos.

Se trata de un debate complejo, que está lejos de concluir. Sin embargo, no podemos ignorar que la intervención de los Estados Unidos le ha dado un impulso al bando prohibicionista , al grado que en las últimas semanas en estados y municipios comenzó una tendencia para aprobar leyes y reglamentos, y expedir decretos, que prohíben la interpretación de narcocorridos en eventos públicos, cuya sanción en la mayoría de los casos es la imposición de una multa.

En el país tenemos muchas posiciones al respecto, pero por lo regular las personas se concentran en dos bandos. El primero son los ciudadanos y actores políticos que llaman a acabar con la apología del delito, abogando por la prohibición de los narcocorridos, al menos en eventos públicos, y por el otro lado, los que consideran que censurar no resuelve nada y que afirman que tampoco existe evidencia de que las personas que escuchan narcocorridos sean más propensas a delinquir o a sumarse a las filas del narco.

Hay otras siete entidades en las que actualmente no existe ley o decreto que prohíba los narcocorridos, sin embargo, algún diputado de su Congreso estatal ya presentó una iniciativa para regular el tema, que son: Sinaloa, Tamaulipas, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Zacatecas. Pero no en todos los casos se trata de una iniciativa reciente, por ejemplo, en los casos de Tamaulipas y Sinaloa, son propuestas presentadas hace tiempo, que llevan varadas varios meses en comisiones.

El caso de Sinaloa es muy interesante, porque de 2011 a 2013 en dicha entidad hubo una prohibición vigente, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidó en ese momento.

A lo anterior, podemos sumar a tres entidades: Puebla, Hidalgo y Coahuila, en donde actores clave del Gobierno o el Congreso del Estado han declarado que en breve se revisará la situación de la prohibición, dejando abierta la posibilidad de que se legisle la misma en el corto plazo.

Después tenemos a cuatro entidades en donde no existe una legislación estatal, pero sí regulación de carácter local en alguna de sus principales ciudades, por ejemplo, en Chihuahua, Chihuahua, desde 2023 existe un reglamento municipal que contempla multas para los intérpretes de narcocorridos, las cuales ya han sido aplicadas en varias ocasiones, algo similar pasa en Tijuana, Baja California y en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo.

Mención aparte requiere el Estado de México, en donde la regulación no es de corte municipal, sino una relativa a las tres principales ferias de la entidad: la Feria del Caballo de Texcoco, la Feria de San Isidro Metepec y la Expo Feria Regional de Tejupilco. En el mismo tenor, aunque ya se cuenta con una iniciativa de ley (señalada hace algunos párrafos), en Zacatecas, la Feria de la Primavera de Jerez les pidió a los artistas no tocar narcocorridos y en Guanajuato, las Ferias de León y Salvatierra también se autorregularon para no permitir dicha música, al igual que el municipio de Guanajuato.

Tres entidades más, que son la Ciudad de México, Chiapas y Morelos, no tienen regulación respecto a los narcocorridos, pero la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el primer caso, y los secretarios de Seguridad, en los dos casos restantes, hicieron un exhorto no vinculante a los municipios para que evitaran dicha música, pero sin llegar al plano de la prohibición.

Por último, en 12 entidades, que son: Sonora, Baja California Sur, Veracruz, Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Colima y Tabasco, no se cuenta aún con ninguna prohibición, ni se ha expresado por parte de algún actor relevante la intención de impulsarla.

A pesar de que se trata de una tendencia entendible, los esfuerzos están mal enfocados y hay altas dosis de oportunismo político, porque prohibir narcocorridos se está volviendo una especie de moda que no ataca el problema de fondo de la inseguridad, pero a la vez da la impresión de que se está haciendo algo.

En donde debemos enfocar nuestros esfuerzos es en impedir la infiltración del crimen organizado en la industria musical, es decir, llevar a cabo investigaciones serias cuando se tengan sospechas de lavado de dinero a través de conciertos o el pago a artistas para componer narcocorridos. Ello es lo realmente relevante, no tanto el contenido de las canciones, porque al censurarlas se vulnera la libertad de expresión y podrá no gustarnos a algunos el género, pero ello no es razón para impedir que esa música sea interpretada.