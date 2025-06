$!Embajada de China en México arremete en contra del embajador de Estados Unidos: ‘Un amigo no te saquea’

“ No solo competimos con China — hoy enfrentamos amenazas a la infraestructura crítica y la seguridad alimentaria. Desde biopatógenos hasta cadenas de suministro, los retos han cambiado. Estados Unidos y México deben enfrentar juntos como aliados estratégicos y principales socios comerciales .”

“ Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Un amigo verdadero no te saquea forzosamente la tierra, ni te discrimina los migrantes, ni mucho menos te impone arbitrariamente los aranceles. Equidad, respeto, cooperación y ganancia compartida constituyen la forma debida de tratarse entre los países. A los trucos ‘doble cara’ de pintar cooperación mientras dar puñaladas, los amigos mexicanos son totalmente conscientes .”

REDES SOCIALES REACCIONAN AL INTERCAMBIO ENTRE EMBAJADAS DE CHINA Y ESTADOS UNIDOS

El intercambio entre ambas embajadas desató una oleada de reacciones entre los usuarios mexicanos en redes sociales, quienes, desde distintas perspectivas, comentaron la situación. Una parte significativa de los comentarios expresaron descontento con la política exterior de Estados Unidos hacia México, mencionando temas como la imposición de aranceles, la migración y el tráfico de armas.

Algunos de los mensajes más destacados fueron:

- “Los aliados no se imponen aranceles, no se humillan, pisotean, intervienen, no buscan imponer sus valores retrógradas o someten.”

- “Qué incómodo debe ser llamar a la unidad y a llamar aliado a un país a quién se le imponen aranceles ridículos de hasta el 50%, máxime que tenemos un tratado de libre comercio.”

- “Cada vez que nos juntamos nos quitan la mitad del territorio. Bonitas juntas. No, gracias.”

- “EEUU no hace nada por evitar que entren armas ilegales directo a los narcos. Eso no es de socios.”

Algunos usuarios incluso replicaron el mensaje de China en la publicación original del embajador de Estados Unidos.

Otros comentarios defendieron la postura del embajador estadounidense y mostraron apoyo a la colaboración bilateral entre México y Estados Unidos:

- “Totalmente, estimado Embajador Ron. Cuente con todo el apoyo que podamos darle desde nuestra #NuevaDerecha.”

- “Sr Embajador Dios lo cuide e ilumine su camino, necesitamos de su ayuda.”

El cruce de declaraciones refleja la dura competencia entre China y Estados Unidos que se manifiesta en distintos territorios del mundo, incluido México. Washington ha intensificado en los últimos años su llamado a los países aliados a alinearse frente a lo que considera un avance geoestratégico de China en sectores como tecnología, infraestructura, comercio y seguridad sanitaria.

China, por su parte, ha aumentado su presencia en América Latina a través de inversiones, acuerdos comerciales y proyectos de cooperación. México ha sido uno de los destinos clave de este acercamiento, tanto en términos de comercio como de colaboración tecnológica y educativa.

México, como principal socio comercial de Estados Unidos y a la vez receptor de importantes inversiones chinas, se encuentra en una posición delicada en medio de estas tensiones. Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido postura oficial sobre el intercambio entre ambas embajadas, ni ha aclarado si se sostendrá algún tipo de reunión diplomática al respecto.