Escoltas frenaron ataque contra Xóchitl Tress, candidata de Movimiento Ciudadano en Veracruz

Pese a las amenazas y el atentado en su contra, Tress Rodríguez no se retirará de la contienda: “A mis paisanos les digo que no me voy a rajar, que esto que ocurrió me motiva a redoblar esfuerzos por ellos y principalmente por sus hijos.”

El ataque ha sido atribuido a intereses del crimen organizado que buscan influir en el control del municipio. “Estos cobardes hechos demuestran que existen grupos obscuros e intereses por parte de grupos delictivos que quieren tener bajo su yugo al municipio de Juan Rodríguez Clara”, denunció la candidata.