EU sanciona a ‘narcorapero’ y a miembros del Cártel del Noreste por lavado de dinero

México
/ 6 agosto 2025
    Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanciona a ‘narcorapero’ y a miembros del Cártel del Noreste FOTO: VANGUARDIA

El Makabélico fue vinculado por las autoridades de Estados Unidos con el Cártel del Noreste

El 6 de agosto el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al cantante, Ricardo Hernández Medrano, también conocido como: El Makabélico, al igual que tres miembros de alto rango del Cártel del Noreste.

Además de El Makabélico, identificado como ‘narcorapero’, las personas sancionadas fueron: Abdón Federico Rodríguez,Cucho; Antonio Romero Sánchez, ‘Romeo’; Francisco Daniel Esqueda Nieto, ‘Franky de la Joya’; la sanción buscará afectar a los bienes de los enlistados.

¿POR QUÉ EL DEPARTAMENTO DE TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS LOS SANCIONÓ?

Según las investigaciones del Departamento de Tesoro estadounidense, Ricardo Hernández se dedicó al lavado de dinero para el Cártel del Noreste. Las autoridades estadounidenses lo acusan de redirigir el 50% de sus ganancias en regalías, a las cuentas de dicho crimen organizado.

Las autoridades de los Estados Unidos señalaron que Abdón Federico, presuntamente, es identificado como segundo al mando del Cártel del Noreste, y lo implican en delitos de narcotráfico, lavado de dinero, robo de combustible y extorsión.

En su caso, Antonio Romero ha sido señalado por las autoridades estadounidenses de haber liderado operativos en Coahuila y Tamaulipas; se le vinculó con homicidios, ejecuciones y el ataque a un funcionario de gobierno en Nuevo León.

Francisco Daniel, por su parte, fue acusado de haber agredido a un miembro de la Secretaría de Defensa Nacional y liderar, presuntamente, un helicóptero del Ejército Mexicano durante la detención de Ricardo Gonzáles Sauceda.

Los individuos designados hoy desempeñan un papel clave en la colaboración con el Cártel del Noreste en sus atroces crímenes, incluyendo asesinatos, decapitaciones, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero’ redactó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

