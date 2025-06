FGE Jalisco solicitará información sobre relación de cártel con feminicidio de Valeria Márquez

JALISCO SOLICITARÁ INFORMACIÓN

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, explicó en conferencia de prensa que no tenía conocimientos de la información que relaciona la presunta responsabilidad del ‘Doble R’ con el asesinato de la influencer.

González de los Santos detalló que se comunicará con personal de la embajada de Estados Unidos, con quienes “tenemos estrecha coordinación” para conocer la información dada a conocer por el Departamento del Tesoro.

“Insisto, para ver si tienen alguna información adicional que nos pudiera ayudar en la investigación; estaremos en espera de qué información se tiene, de donde sacaron esa información y si es apta para nosotros seguir esa línea de investigación”.

Autoridades jaliscienses declararon que en la carpeta de investigación del caso Valeria Márquez no hay información que involucre directamente al “Doble R”.

“Nosotros en la carpeta de investigación no tenemos ninguna información respecto a ello. Desde luego que tenemos estrecha comunicación y relación con el personal del consulado. De igual manera, vamos a tener comunicación con ellos por si tienen alguna información adicional que nos pudiera ayudar y nos la pudieran proporcionar”, insistió el fiscal para medios de comunicación.

“Lo que sí le puedo decir es que en la carpeta de investigación no tenemos algún dato que lo involucre directamente a él. Desde luego que no podemos descartar nada, pero insisto, no tenemos evidencia que así lo indique. Desde luego no podemos descartar nada, si tuvo o no alguna relación con esta persona, pero insisto en que en la carpeta no tenemos información en ese sentido”, afirmó al no descartar si la influencer tuvo una relación de amistad o de pareja sentimental con el señalado.

Aunque confirmó que el crimen sigue siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio: “todos los homicidios o feminicidios relacionados con mujeres desde un inicio se trabajan bajo el protocolo de feminicidio, para no dejar de lado una posible advertencia de un feminicidio. Desde luego se sigue trabajando bajo este protocolo, y una vez que se aclare o haya más información respeto a ello, se decidirá si se ejerce acción penal por feminicidio o por homicidio, dependiendo del resultado de las investigaciones. Toda muerte violenta de una mujer inicia bajo el protocolo de feminicidio”.

Por otro lado, señaló que respecto a la información y datos de los celulares de Valeria Márquez encontrados en la escena, los dispositivos fueron asegurados y están en proceso de determinar si contienen información relevante para la investigación.