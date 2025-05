Finca SAT deudas fiscales a jugadores de Santos Laguna

El SAT fincó deudas fiscales al menos a dos jugadores de Santos Laguna, como resultado del esquema de pago simulado de salarios que ya provocó una orden de aprehensión contra el dueño del equipo, Alejandro Irarragorri.

Se trata de Néstor Araujo y Javier Abella Fanjul, quienes además, ya perdieron en definitiva sus litigios contra el SAT, pues sus recursos finales fueron desechados por la Corte el 4 de febrero y 29 de enero pasados, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: Rechazan agricultores de Tamaulipas ceder agua para pagar deuda con EU

Las versiones públicas de las sentencias censuraron el monto de los créditos fiscales fincados por no pagar ISR sobre los ingresos recibidos por Abella en el ejercicio de 2015, y por Araujo en 2016.

En ambos casos, el equipo presentó los pagos a los jugadores como indemnizaciones por riesgos laborales, no como salarios, con lo que pretendió que estuvieran exentos del ISR.

Tanto el SAT, como todos los tribunales que han revisado el tema, ya confirmaron que este esquema fue ilegal.

“El ingreso obtenido por el quejoso en el ejercicio 2015 no se puede considerar como una indemnización, ya que, atendiendo a sus propias manifestaciones, en ese año no sufrió algún accidente o enfermedad con motivo de su empleo, por lo que dicho ingreso, en su caso, tendría la naturaleza de un bono o prestación adicional, el cual no está exento de pago de ISR”, afirmó Tribunal al negar el amparo a Abella Fanjul.