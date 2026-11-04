Fiscalía de Nuevo León dispuesta a revisar carpeta del ataque en el Colegio Americano del Noreste

MONTERREY, NL.- El Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Salvidar, aseguró que dicho órgano autónomo de justicia mantiene sus puertas abiertas para dialogar con la familia de la maestra Cecilia Solís, víctima mortal del ataque armado en el Colegio Americano del Noreste y revisar en que condiciones se encuentra dicha carpeta. Ayer martes, a casi 10 años de la tragedia, la defensa legal de la familia de la maestra Cecy aseguró que podría haber más implicados en el tiroteo perpetrado por Federico ‘N’, el 18 de enero del 2017.

También los familiares de la docente acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) para presentar una queja ante las presuntas omisiones de la FGJNL en las investigaciones sobre los sucesos, ocurridos en un colegio ubicado al sur de Monterrey.

“El día viernes al parecer se presentó una solicitud por parte los familiares de la maestra. En el entendido de que estamos como siempre en todos los asuntos dispuestos a recibirlos, ver las condiciones en que se encuentra dicha carpeta para realizar la investigación en caso de que así proceda”, señaló el Fiscal Javier Flores Saldívar. A través de los medios de comunicación, el Fiscal convocó a los familiares de la maestra fallecida a que se acerquen para ser atendidos por el personal de la Fiscalía.

Por su parte, el abogado de la familia Solís, Candelario Maldonado, expuso ayer mismo que tienen la hipótesis de seis cómplices en el ataque armado registrado hace casi 10 años. Expuso que revisaron material de video, con la ayuda de peritos especialistas y pueden presumir que otros cinco alumnos que estaban en el salón de clases en el momento del atentado sabía lo que iba a ocurrir, así como un joven más que no era estudiante del Colegio.

”Lo que nosotros estamos pidiendo es que se investigue a los involucrados en el salón de clases, el día de los hechos y a uno más que no estuvo en el salón, de hecho, no estaba ni en la escuela, pero estaba enterado y participó activamente dentro de los chats que tenían los alumnos”, detalló en su momento el litigante.

Ante estos hechos, la familia de la maestra Cecy está solicitando una ampliación de denuncia para que se investiguen los hechos y sean llevados ante la justicia los otros presuntos implicados. La teoría de la conspiración para el ataque se plasma también en el documental “El abogado de Dios” que se estrena el 5 de noviembre en YouTube