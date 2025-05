Fracaso de la elección judicial no depende del paro magisterial: CNTE

Aunque este sábado definirán si aceptan o no la propuesta de cinco puntos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que el fracaso de la elección judicial no depende de que los docentes levanten o no el paro que mantienen desde el 15 de mayo.

En conferencia, el secretario general de la Sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández, enfatizó que las protestas en la Ciudad de México continuarán y se radicalizarán, pues no se les ha dado la oportunidad de un diálogo directo con la Presidenta y las mesas de trabajo con el gobierno federal no han dado respuesta favorable a sus peticiones.

“Clarificamos que los resultados de la elección del Poder Judicial no son responsabilidad de esta Coordinadora Nacional. Nosotros no estamos llamando a votar o a no votar, no somos corporativos. Cada uno de nuestros compañeros tiene una decisión y la va a ejercer en uno u otro sentido”.

“Queremos hacer énfasis en que no se nos puede responsabilizar del fracaso de una elección que no ha sido convocada en los mejores términos y que recientemente apenas están tratando de explicar de qué se trata. No tenemos nosotros ninguna responsabilidad en ese sentido y sí tenemos una opinión, y sí tenemos una posición, y sí la vamos a ejercer una vez que nuestra Asamblea Nacional defina lo conducente”, enfatizó el profesor, director de la escuela primaria Centauro del Norte.

Acusaron que, por su lucha, medios de comunicación empezaron a criminalizarlos por los bloqueos que han realizado en avenidas principales del centro de la capital.

Y, en este sentido, se disculparon con los ciudadanos, pero amenazaron con que el paro continuará.Informaron que este sábado comunicarán su decisión respecto a levantar o no el plantón, pero aseguraron que pueden permanecer en el Zócalo por más de un mes, así como lo hicieron en 2016, cuando soportaron el paro laboral durante 124 días.

Asambleas decidirán futuro

Los integrantes de la CNTE realizarán este sábado su Asamblea Nacional Representativa en la que resolverán si mantienen o no el rechazo a la propuesta del gobierno federal, boicotear las elecciones del domingo para elegir a los integrantes del Poder Judicial, así como la decisión de levantar o no el plantón y las movilizaciones a emprender en los próximos días.

La asamblea comenzará a las nueve de la mañana y estará encabezada por los secretarios generales del magisterio disidente, y participarán principalmente docentes de los bastiones de esta ala magisterial, como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Zacatecas y Ciudad de México.

Este viernes, en varias entidades se realizaron asambleas locales para consultar a las bases centistas si aprobaban o no la propuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y si saboteaban los comicios del 1 de junio.

Al cierre de esta edición, las asambleas en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca aún no concluían.

”Se está sometiendo a consulta la propuesta del gobierno. El día de mañana [viernes] se estará definiendo por nuestros compañeros de base y la respuesta seguramente la tendremos el sábado”, dijo Filiberto Frausto Orozco, dirigente de la Sección 34 en Zacatecas, en un encuentro con medios al término de la Asamblea Nacional.

En su oportunidad, Isael González, dirigente de la Sección 7 de la CNTE en Chiapas, enfatizó que sus demandas son justas y que así lo ha reconocido el gobierno federal.

“Nuestras demandas son justas. Y aunque el gobierno federal lo ha reconocido, han iniciado una campaña de denostación en todos los medios a su alcance para decir muchas cosas: que tenemos un buen salario, que gozamos de muchas prestaciones, que ganamos 18 mil pesos y todo eso es falso”.

Este viernes, bajo las consignas “¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!”, “¡Claudia decía, que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!” y “¡Aquí y ahora, con la Coordinadora!”, los centistas realizaron una marcha que partió del Ángel de la Independencia y del Metro San Cosme y que terminó en la Torre del Caballito.