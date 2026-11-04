Hallazgos de ASF en NL, distintos a investigaciones previas: Fiscalía

El funcionario defendió las investigaciones que fueron cerradas por falta de elementos para ejercer acción penal y reconoció que hasta el momento no han recibido documentación oficial del organismo federal.

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, afirmó que las presuntas triangulaciones de recursos públicos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el gobierno de Samuel García corresponden a hechos distintos a los investigados anteriormente por la dependencia estatal.

”Yo creo que se trata de hechos diferentes. En su tiempo fueron analizados los datos de prueba que existían dentro de la carpeta”, declaró.

Los señalamientos de la ASF incluyen una presunta triangulación de 202.9 millones de pesos hacia Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho vinculado con la familia del gobernador.

Estas operaciones presentan coincidencias con investigaciones periodísticas publicadas en 2024, que derivaron en una carpeta de investigación cerrada en mayo de 2025.

”Yo hasta donde tengo conocimiento por los asuntos previos que ya fueron resueltos, es que no había datos de prueba suficiente para justificar esos hechos”, sostuvo Flores Saldívar.

El fiscal explicó que los nuevos señalamientos incluyen aspectos que no fueron abordados en las investigaciones anteriores, particularmente relacionados con publicidad personal.

Asimismo, precisó que corresponde a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción analizar posibles irregularidades, debido a su autonomía en la materia.

”Es un tema que le toca exclusivamente a la Fiscalía Anticorrupción”, puntualizó.

Flores Saldívar reiteró que conoce los hallazgos federales únicamente por publicaciones periodísticas y que la Fiscalía estatal no ha recibido copia del informe de la ASF.