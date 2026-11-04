Harfuch atribuye a Sheinbaum rol clave en estrategia de seguridad

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    Harfuch atribuye a Sheinbaum rol clave en estrategia de seguridad
    CIUDAD DE MÉXICO. 04NOVIEMBRE2026.- El Secretario de Seguridad y protección ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, entrego reconocimientos a elementos de investigación de esta dependencia. FOTO: SSPC/CUARTOSCURO.COM Fotógrafo Especial
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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El secretario destacó que la supervisión diaria de la presidenta es fundamental para coordinar avances contra la violencia.

El seguimiento diario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es el factor determinante en los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad. Así lo afirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al explicar cómo opera la coordinación entre las distintas fuerzas del orden en el país.

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Las reuniones matutinas del Gabinete de Seguridad permiten tomar decisiones inmediatas para combatir la delincuencia. Cada mañana, las autoridades revisan los reportes y cifras delictivas de cada estado. Este modelo facilita ajustar las acciones operativas en tiempo real y supervisar de cerca el cumplimiento de las metas planteadas en cada región.

La estrategia actual se sostiene en cuatro pilares para reducir la violencia. De acuerdo con la información compartida por la SSPC, el plan contempla:

Atención a las causas sociales para alejarlas de la delincuencia.

Consolidación de la Guardia Nacional dentro del esquema de protección ciudadana.

Fortalecimiento de la inteligencia e investigación para anticipar y desactivar delitos.

Coordinación directa entre las autoridades federales, los gobiernos estatales y las fiscalías.

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La dinámica de trabajo actual replica el modelo implementado anteriormente en la Ciudad de México. Durante su gestión en la capital, el equipo de seguridad aplicó este mismo esquema de evaluación diaria, el cual ahora se traslada a nivel nacional para medir de forma continua los resultados en delitos de alto impacto, como el homicidio doloso y el secuestro.

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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