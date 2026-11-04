Harfuch atribuye a Sheinbaum rol clave en estrategia de seguridad

El seguimiento diario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es el factor determinante en los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad. Así lo afirmó Omar García Harfuch , titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al explicar cómo opera la coordinación entre las distintas fuerzas del orden en el país.

Las reuniones matutinas del Gabinete de Seguridad permiten tomar decisiones inmediatas para combatir la delincuencia. Cada mañana, las autoridades revisan los reportes y cifras delictivas de cada estado. Este modelo facilita ajustar las acciones operativas en tiempo real y supervisar de cerca el cumplimiento de las metas planteadas en cada región.

La estrategia actual se sostiene en cuatro pilares para reducir la violencia. De acuerdo con la información compartida por la SSPC, el plan contempla:

Atención a las causas sociales para alejarlas de la delincuencia.

Consolidación de la Guardia Nacional dentro del esquema de protección ciudadana.

Fortalecimiento de la inteligencia e investigación para anticipar y desactivar delitos.

Coordinación directa entre las autoridades federales, los gobiernos estatales y las fiscalías.