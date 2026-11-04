Incendio afecta la Línea B del Metro: estos son los trabajos para recuperar el servicio

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    Incendio afecta la Línea B del Metro: estos son los trabajos para recuperar el servicio
    Personal especializado repara el cableado eléctrico en el tramo Oceanía-Deportivo Oceanía. FOTO: C5 CDMX

Mientras concluyen las labores, el servicio permanece limitado y hay transporte gratuito para los usuarios afectados.

El incendio registrado en el exterior de un tramo de la Línea B del Metro de la Ciudad de México provocó afectaciones en las instalaciones eléctricas y obligó a suspender el servicio entre algunas estaciones. Ante esta situación, personal especializado realiza trabajos de reparación para recuperar la operación completa entre Ciudad Azteca y Buenavista.

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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que las labores se concentran en la intersección de Oceanía-Deportivo Oceanía, donde se realizan intervenciones en el cableado que permite el funcionamiento de los trenes y distintos sistemas de seguridad.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, estimó que los trabajos concluirían alrededor de las 18:30 horas, aunque la reanudación total dependerá de las pruebas técnicas correspondientes.

¿QUÉ REPARACIONES REALIZAN EN LA LÍNEA B DEL METRO?

Los trabajos consisten principalmente en el empalme del cableado eléctrico dañado, es decir, la unión de los conductores para restablecer la conexión y el suministro de energía.

Estos cables cumplen una función importante en la operación de la Línea B, ya que proporcionan electricidad para la tracción de los trenes, así como para los equipos electrónicos de señalización y pilotaje automático.

De acuerdo con el STC, no basta con concluir la reparación física de las conexiones. Posteriormente, los especialistas deben realizar pruebas para comprobar que los sistemas funcionan correctamente y que existen condiciones adecuadas para recuperar el servicio.

Estas verificaciones permitirán determinar cuándo es posible restablecer la circulación de los trenes en todo el recorrido.

¿QUÉ ESTACIONES DE LA LÍNEA B ESTÁN FUERA DE SERVICIO?

Mientras continúan las reparaciones, la Línea B opera de manera parcial, únicamente en el tramo de Buenavista a Oceanía.

Por su parte, el recorrido entre Oceanía y Ciudad Azteca permanece suspendido, lo que afecta a las personas que utilizan las estaciones de la zona para trasladarse entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Oceanía mantiene su importancia como punto de conexión, debido a que cuenta con correspondencia con la Línea 5 del Metro.

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¿QUÉ TRANSPORTE GRATUITO HAY POR EL CIERRE DE LA LÍNEA B?

Para reducir las afectaciones a la movilidad, el Gobierno capitalino habilitó unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que ofrecen servicio gratuito entre Oceanía y Villa de Aragón, en ambos sentidos.

En el Estado de México también participan patrullas municipales de Ecatepec y de la Secretaría de Seguridad estatal para apoyar los traslados. Además, los usuarios cuentan con alternativas gratuitas del Mexibús.

Las autoridades mantienen estas opciones mientras concluyen las reparaciones y las pruebas técnicas necesarias para recuperar la operación de la Línea B del Metro en su totalidad.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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