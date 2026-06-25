‘La perrita de Closet de Trump’ se mantiene en tendencia en X y redes sociales

¿A qué hace referencia? Dicha frase, cuyo tono busca ser despectivo y peyorativo para el objetivo en cuestión, alude a los abucheos que el empresario y dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego , recibió tras haber llegado a la inauguración de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México.

En redes sociales, especialmente la plataforma de X, la tendencia ‘ LaperritadeclosetdeTrump ’ ha destacado en los foros de discusión, al igual que en las menciones para memes y críticas.

En la plataforma, la frase se volvió tendencia porque, presuntamente, los buscadores de Google dejaron de mostrar la frase dentro de las búsquedas más frecuentes en México. Sin embargo, muchos usuarios han señalado que dicha razón solo es una conspiración sobre los alcances de influencia de Salinas Pliego.

Por su parte, los usuarios han utilizado la tendencia para difundir burlas, memes y críticas a la figura de Salinas Pliego, quien se ha vuelto un reconocido vocero en contra de la administración presidencial de Claudia Sheinbaum y, en su extensión, de Morena.

Medios de información han destacado que Ricardo Salinas Pliego mostró estar de acuerdo en las decisiones políticas de Trump, presidente de los Estados Unidos, haciéndolo referente de una postura que se alinea con las críticas del mandatario estadounidense en contra del gobierno mexicano.

Ante los abucheos y críticas, Salinas Pliego contestó desde su cuenta oficial: ‘Los zurdos de mierda son violentos, vampipe, pero no se deje intimidar, los protegen y defienden desde “arriba” por eso en lugar de enfrentar la justicia están burlándose del pueblo en el Azteca. no se deje, ni un paso atrás... Somos más los buenos.’