‘La perrita de Closet de Trump’ se mantiene en tendencia en X y redes sociales

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ‘La perrita de Closet de Trump’ se mantiene en tendencia en X y redes sociales
    ¿Qué significa ‘laperritadeclosetdeTrump’? Vanguardia

Durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, aficionados abuchearon la llegada de Ricardo Salinas Pliego

En redes sociales, especialmente la plataforma de X, la tendencia ‘LaperritadeclosetdeTrump’ ha destacado en los foros de discusión, al igual que en las menciones para memes y críticas.

¿A qué hace referencia? Dicha frase, cuyo tono busca ser despectivo y peyorativo para el objetivo en cuestión, alude a los abucheos que el empresario y dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, recibió tras haber llegado a la inauguración de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-creen-sus-propios-bots-sheinbaum-sobre-promocion-de-salinas-pliego-durante-el-mundial-GD21335245

En la plataforma, la frase se volvió tendencia porque, presuntamente, los buscadores de Google dejaron de mostrar la frase dentro de las búsquedas más frecuentes en México. Sin embargo, muchos usuarios han señalado que dicha razón solo es una conspiración sobre los alcances de influencia de Salinas Pliego.

Por su parte, los usuarios han utilizado la tendencia para difundir burlas, memes y críticas a la figura de Salinas Pliego, quien se ha vuelto un reconocido vocero en contra de la administración presidencial de Claudia Sheinbaum y, en su extensión, de Morena.

Medios de información han destacado que Ricardo Salinas Pliego mostró estar de acuerdo en las decisiones políticas de Trump, presidente de los Estados Unidos, haciéndolo referente de una postura que se alinea con las críticas del mandatario estadounidense en contra del gobierno mexicano.

Ante los abucheos y críticas, Salinas Pliego contestó desde su cuenta oficial: ‘Los zurdos de mierda son violentos, vampipe, pero no se deje intimidar, los protegen y defienden desde “arriba” por eso en lugar de enfrentar la justicia están burlándose del pueblo en el Azteca. no se deje, ni un paso atrás... Somos más los buenos.’

https://vanguardia.com.mx/opinion/morena-quiere-a-salinas-pliego-de-candidato-HG21368917

Por ello, se ha vuelto un objetivo para las burlas y abucheos de los simpatizantes de la administración actual de México. En redes sociales, gracias a la edición y a la inteligencia artificial, se han utilizado imágenes de él, con la forma de un perro pequeño, acompañando a Trump.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Polémica
Viral
TENDENCIAS

Localizaciones


México

Personajes


Donald Trump
Ricardo Salinas Pliego

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Chapulineo morenista

Chapulineo morenista
true

El Pato Merlín y Sheinbaum: Dos estampas mundialistas

Por eso ve probable que la inflación de servicios se mantenga elevada por lo menos durante la segunda quincena de junio, pues el último juego que albergará el país será el 30 de junio.

Se disparan 15% tarifas de hotel por el Mundial de Fútbol
Fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, en Morelia. Es señalado por extorsión, homicidio y secuestro en un operativo federal y estatal.

Detienen en Michoacán a Ernesto Rafael ‘N’, alias ‘Sierra 1’, objetivo prioritario vinculado a extorsión y homicidio
La Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS permite conocer el historial laboral y verificar si existen periodos pendientes antes de solicitar una pensión.

Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS... ¿Cómo revisar el historial y cuántas necesito para pensionarme?
Beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar pueden seguir un proceso oficial cuando el depósito no aparece en su tarjeta del Banco del Bienestar después de la fecha establecida.

Pensión del Bienestar... Qué hacer si tu tarjeta del Banco del Bienestar no tiene saldo aunque ya pasó la fecha de pago
Historia. Milly Alcock debuta como Kara Zor-El en una aventura que expande el nuevo universo de DC Studios.

¡Llega a cines de Saltillo! Milly Alcock y Jason Momoa lideran la nueva apuesta de DC con ‘Supergirl’
El Pato Merlín se convierte en una marca protegida: tendrá representante, podrá firmar contratos y generar ingresos con actividades comerciales.VANGUARDIA/ARCHIVO

El Pato Merlín ya tiene representante... ¿Podrá facturar?