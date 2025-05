León XIV es el tipo de hombres necesarios para reconstruir a las sociedad: Rodrigo Guerra, el mexicano que trabajó con el Papa

El papa León XIV es el tipo de hombres que necesita el mundo para ayudar a reconstruir las sociedades, consideró Rodrigo Guerra López, mexicano que trabajó de cerca con el ahora pontífice.

El mexicano funge actualmente como secretario de la Pontificia Comisión para América Latina en el Vaticano, oficina que depende del Dicasterio para los Obispos, que era liderado por el cardenal Robert Prevost desde hace dos años y hasta antes de ser elegido como pontífice.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para W Radio, Guerra narró que en días previos al cónclave tuvo una reunión de trabajo con el ahora papa León XIV y acordaron revisar pendientes después del proceso de elección.

“Hace unos días, cuando tuve mi última reunión de trabajo con él, quedamos de ver una serie de pendientes después del cónclave, él me lo dijo así: ‘Estos los dejamos para después porque hay que resolverlo con el próximo papa’. Y jamás nos imaginamos que el próximo papa iba a ser él mismo”, contó Guerra.

Pese a que sostiene que no era de los principales candidatos para papa, se trata de un hombre “con una gran paz interior y una gran paz exterior”.

“Este es el tipo de hombres que necesita el mundo para realmente ayudarnos a reconstruir nuestras sociedades, hombres que no sean extremistas y que crean que lo diverso y lo plural son factores de enriquecimiento y no de amenaza”, dijo sobre su ex jefe.

“Tiene una virtud increíble, que es que escucha. En estos mundos de descalificaciones, él suele escuchar para poder opinar, y eso, uno como subordinado lo agradece, porque no llega con informes u observaciones. Tener un jefe que escucha y luego ya ilumina, ha sido maravilloso, un placer trabajar con él”.

‘LA REALIDAD MEXICANA’

Por otro lado, Guerra señaló que en su momento le tocó informarle al Papa Francisco y al entonces cardenal Robert Prevost sobre aspectos de la realidad mexicana, incluso sobre la elección presidencial del año pasado y del clima de inseguridad que priva en México con hasta 100 asesinatos diarios

“Me tocó explicarles ese tipo de cosas a Francisco y Prevost. Realmente no se proporcionan los datos de manera adecuada, hay que explicar realmente con gran cuidado. Yo aquí les digo que una parroquia normal en la República mexicana tiene 30 mil habitantes, pues se desmayan, porque aquí una diócesis completa tiene 30 mil habitantes”, explicó.

Guerra también se refirió al tema de la polarización, del desgaste de la democracia liberal y la enfermedad transversal que representa el neopopulismo en el mundo, sobre lo cual el Papa Francisco escribió en la encíclica “Fratelli Tutti”.

“El cardenal Prevost ha estado al tanto de todos esos informes y ha participado justamente con su opinión calificadísima como norteamericano, pero ‘latinoamericanizado’ al máximo, en estas discusiones. Se ha sumado a la opinión del papa Francisco, que (los neopopulismos) son una enfermedad que ha distorsionado a las democracias, que se requiere una revisión profunda”.

¿CÓMO SERÁ EL PAPADO DE LEÓN XIV?

Guerra consideró que en el pontificado de León XIV habrá una “continuidad creativa” a la línea que siguió el papa Francisco, pues Prevosto se sumó en su momento al proceso de reforma que emprendió su antecesor.

“Y hay que madurarlo, hay que modularlo, seguramente con su propia experiencia y formación lo hará, pero vaya, él no era un hombre que haya vivido con pesar el pontificado de Francisco, sino con alegría, con entusiasmo, con obediencia y fidelidad totales”, dijo.

Resaltó que se trata de un papa que comprende aún mejor realidades como la mexicana que el papa Francisco.

¿CÓMO VIVIÓ EL CÓNCLAVE?

Guerra narró que cuando salió el humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina él se encontraba dando clases cuando su esposa le avisó, por lo que en su compañía se dirigió a la Plaza de San Pedro y al abrirse la cortinilla en el balcón de la basílica, se pronunció el nombre de Prevost.

“Realmente a mí me rebasó absolutamente la noticia, estoy estupefacto hasta el día de hoy porque para mí ha sido un regalo enorme que los cardenales hayan visto con buenos ojos a mi querido jefe, que siempre se caracterizó por ser un hombre muy discreto”.

Tras el anuncio, Guerra se retiraba del lugar cuando se encontró con su antiguo jefe, el cardenal Marc Ouellet, quien le propuso ir a saludar al papa recién nombrado.

“Y entonces mi esposa, que iba en jeans, tenis y playera, y yo así todo apurado y corriendo, nos metimos a San Pedro, fuimos a Santa Marta, que es la casa donde vivía Francisco, y nos topamos con que era una reunión solo para cardenales electores, no nos dimos cuenta, pero éramos los únicos laicos”, detalló Guerra.

“Nos quedamos a la entrada, platicando con un guardia suizo, y de repente nos damos cuenta que el guardia suizo está custodiando una puerta que a los cuantos minutos se abre y sale mi jefe vestido de blanco, fue realmente muy impresionante, para mí que lo he estado tratando en la oficina, siempre discreto, siempre correcto, pero muy sencillo. Sí es muy impactante verlo ya vestido de blanco como papa, abrazarlo y pedirle su bendición, yo creo que nunca se me olvidará ese momento, es muy fuerte por el significado de ver al sucesor de Pedro”.

Desde entonces, dijo que lo único que ha conversado con él es que es una gracia enorme su elección y “que lo encomendábamos a la virgen de Guadalupe, como buenos mexicanitos, y él nada más nos agradeció y nos dio su bendición”.