Llama Claudia Sheinbaum a votar en elección al Poder Judicial

CDMX.- A pocas horas para que se lleve a cabo la elección del Poder Judicial de la Federación (PJF), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su llamado a la ciudadanía para que participe y recordó que ningún candidato debe continuar haciendo campaña.

“A votar todos el domingo”, expresó la mandataria al inicio de su conferencia matutina en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo puntualizó que ya no se puede hablar de la elección del Poder Judicial “pero sí se puede hablar de que la gente participe”.

“Lo que no se puede decir pues es ya nada de la campaña de ningún candidato o candidata. Entonces aprovecho para decir: a votar todos el domingo”, comentó la mandataria federal.

Este llamado lo extendió a las redes sociales, ya que en sus cuentas oficiales agregó al video de su conferencia la descripción “Participemos en la vida pública del país; este domingo: elección del Poder Judicial. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva el pueblo de México!”.

“México es libre, las y los mexicanos pueden decidir participar en la elección. Nuestro debate es con aquellos que llaman a no votar, no porque no tengan derecho a llamar a no votar, sino porque son aquellos que dicen que México no es democrático”, mencionó.

“Lorenzo Córdova, a todos los Aguilares Camín, todos estos que están llamando a no votar dicen que México es autoritario. Que llegó un Gobierno autoritario, pero ¿cómo? Si va a haber una votación”, añadió.