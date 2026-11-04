Morena alista acciones legales contra Vicente Fox

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    Morena alista acciones legales contra Vicente Fox
    CULIACÁN, SINALOA, 08OCTUBRE2026.- El expresidente Vicente Fox arremetió contra los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, al señalar la crisis política que atraviesa Sinaloa, marcada por las acusaciones de Estados Unidos contra exfuncionarios vinculados al crimen organizado. El panista señaló en su discurso: Los narcos, con el apoyo y asociación con el gobierno y los gobiernos de Morena, han tomado control de buena parte del territorio nacional. Echar para fuera esta plaga no va a ser cosa fácil y hay que tomar las cosas con mucha seriedad y con mucha firmeza. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE7CUARTOSCURO.COM José Betanzos Zárate
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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La diputada Xóchitl Bravo afirmó que el expresidente administró el país bajo una lógica privada y sepultó la viabilidad política de su partido.

El grupo de diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentará denuncias ante la ley contra el expresidente Vicente Fox Quesada. Esta medida la tomaron a raíz de las recientes declaraciones públicas que hizo el exmandatario.

“¿No nos pudo advertir de este cochinero?”: Diputados piden cárcel para Taddei, mientras INE revela que 5 empresas recibieron 2,461 mdp

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa acusó a Fox de haber gobernado a México como si fuera un negocio privado. Durante una reunión en el Congreso de la capital, la líder parlamentaria señaló que el gobierno del expresidente buscó beneficiar a empresas en lugar de ayudar a la gente.

La legisladora calificó al expresidente como un delincuente de las elecciones por admitir que metió las manos en las votaciones de 2006. De acuerdo con el video difundido por distintos medios digitales, Bravo afirmó que Fox reconoció en público que intervino en la elección presidencial de ese año para no dejar ganar a la oposición.

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¿CONDENAN LAS DECLARACIONES DE FOX AL PAN?

Los comentarios recientes de Vicente Fox quitan toda fuerza y valor político al Partido Acción Nacional (PAN), aseguró el grupo de Morena. Según los diputados, las opiniones que da el expresidente terminan por perjudicar a su propia fuerza política y recuerdan viejos pactos del pasado.

Los representantes de Morena aseguraron que van a defender la democracia por vías pacíficas y mediante el voto de la ciudadanía. El grupo confirmó que en los próximos días entregará los documentos oficiales para abrir el proceso legal contra el exmandatario.

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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