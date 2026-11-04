Morena alista acciones legales contra Vicente Fox

El grupo de diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentará denuncias ante la ley contra el expresidente Vicente Fox Quesada. Esta medida la tomaron a raíz de las recientes declaraciones públicas que hizo el exmandatario.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa acusó a Fox de haber gobernado a México como si fuera un negocio privado. Durante una reunión en el Congreso de la capital, la líder parlamentaria señaló que el gobierno del expresidente buscó beneficiar a empresas en lugar de ayudar a la gente.

La legisladora calificó al expresidente como un delincuente de las elecciones por admitir que metió las manos en las votaciones de 2006. De acuerdo con el video difundido por distintos medios digitales, Bravo afirmó que Fox reconoció en público que intervino en la elección presidencial de ese año para no dejar ganar a la oposición.