‘No se necesita’, responde Sheinbaum a reto de Zedillo para auditar obras de la 4T

CDMX.-En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al reto del expresidente Ernesto Zedillo quien sugirió que un auditor internacional revise las obras prioritarias del gobierno de la Cuarta Transformación como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Texcoco.

La mandataria federal señaló que su petición responde a una postura en contra de las obras públicas que se han impulsado en las dos administraciones federales de la 4T.

“¡Cómo lo puedes comparar! Lo que pasa es que a ellos no les gusta que haya regresado la obra pública en México, no les gusta que estemos construyendo tantas carreteras con recursos públicos, porque ellos creen que todo debería ser privado”, mencionó.

“Ellos no están de acuerdo a que haya un Tren Maya, dicen que son obras suntuosas, que no sirven para nada (...) No están de acuerdo que se haya construido un tren, que hayan regresado los trenes de pasajeros. ¡Pues si él los privatizó y los desapareció, cómo va a estar de acuerdo que regresen los trenes de pasajeros!”, señaló.

En este contexto señaló que no ve la necesidad de designar un auditor internacional independiente para evaluar las obras públicas, ya que eso es labor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).