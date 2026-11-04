PAN denuncia falta de avances en caso de huachicol fiscal contra Andy López

La denuncia presentada contra Andrés Manuel López Beltrán , conocido como Andy López, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra totalmente detenida. Así lo advirtió el diputado federal Federico Döring, quien acusó a las autoridades de mantener congeladas las investigaciones sobre un presunto caso de corrupción.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó la falta de resultados por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia. En una declaración compartida por el periodista Irving Pineda, Döring señalo que hasta la fecha no existen peritajes, citatorios ni avances transparentes en la carpeta de investigación.

SE LE INVESTIGA POR UNA PRESUNTA RED DE HUACHICOL

El caso señala una supuesta red de huachicol fiscal, una práctica ilícita donde se ingresa combustible de forma ilegal al país. A diferencia del robo directo en ductos, esta modalidad consiste en engañar a las aduanas declarando la gasolina o diésel bajo nombre de otros productos químicos para no pagar los impuestos correspondientes como el IVA y el IEPS.

LA OPOSICIÓN BUSCA ACCIONES LEGALES

Integrantes de la oposición han llevado formalmente este tema ante la Fiscalía General de la República (FGR). Los legisladores sostienen que existen evidencias de posible tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito que vinculan a empresarios del sector energético con personas cercanas al entorno de López Beltrán.