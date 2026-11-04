Plan Michoacán registra 67% de avance: estas son las obras y acciones reportadas por el Gobierno

El informe contempla resultados en los 113 municipios de Michoacán y reúne acciones de distintas dependencias federales y estatales.

De acuerdo con el balance presentado, los 12 ejes del programa cuentan con una inversión total prevista de 118 mil millones de pesos, de los cuales se ha ejercido el 61 por ciento. Las acciones incluyen programas sociales, becas, infraestructura educativa y carretera, servicios de salud, vivienda, desarrollo económico, atención al campo, cultura y proyectos dirigidos a comunidades indígenas.

A un año de su puesta en marcha, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia registra un avance general del 67 por ciento, con mil 680 obras y acciones concluidas de más de 2 mil 500 programadas para el periodo 2025-2030, informó el Gobierno de México durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo .

¿CUÁNTO HA AVANZADO EL PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA?

El programa contempla 12 ejes de intervención y una inversión de 118 mil millones de pesos durante el periodo 2025-2030. Al cumplirse un año de su implementación, el balance oficial reporta mil 680 obras y acciones terminadas, equivalentes al 67 por ciento de las más de 2 mil 500 previstas.

En cuanto a los recursos económicos, el Gobierno federal informó que se ha ejercido el 61 por ciento de la inversión total destinada al plan.

Los resultados presentados abarcan desde la atención a las causas de la violencia y el acceso a servicios públicos hasta proyectos productivos, infraestructura y programas de bienestar.

1. Atención a las causas: ferias, desarme y Tianguis del Bienestar

En el eje de atención a las causas, el Gobierno federal reportó la realización de 115 Ferias del Bienestar, mediante las cuales se brindaron un millón 120 mil 664 trámites y servicios.

A través de la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se realizaron 13 jornadas de desarme voluntario. En ellas se capturaron y destruyeron 673 armas de fuego, de las cuales 187 eran cortas y 258 largas, además de 228 granadas, 672 cargadores, 41 mil 891 cartuchos y tres morteros.

También se canjearon 4 mil 441 juguetes bélicos por opciones educativas.

Por medio del Tianguis del Bienestar se entregaron 2 millones 234 mil 313 artículos nuevos de primera necesidad, en beneficio de habitantes de 268 localidades.

2. Educación: becas para 795 mil estudiantes y nuevos espacios universitarios

En materia educativa, el plan contempla becas para 795 mil 717 estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y educación superior, incluida la Beca Gertrudis Bocanegra 2026.

Para este rubro se reportó una inversión anual de 5 mil 700 millones de pesos.

En educación media superior se crearon 10 mil 15 nuevos espacios para estudiantes, con una inversión de 700.5 millones de pesos durante 2026. Además, se contabilizan 23 acciones concluidas o en proceso.

En el nivel superior se incorporaron 60 nuevos programas académicos y 7 mil estudiantes. El balance también reporta mil 157.4 millones de pesos ejercidos en 37 proyectos de infraestructura, que presentan un avance general del 43 por ciento.

Las obras y acciones incluyen universidades estatales, tecnológicas, politécnicas e interculturales, así como escuelas normales, unidades de la Universidad Pedagógica Nacional y planteles del Tecnológico Nacional de México.

Por su parte, la Universidad Nacional Rosario Castellanos opera unidades en Zacapu, Múgica y Zitácuaro. Para 2026 se destinó una inversión de 263 millones de pesos y la matrícula acumulada reportada es de mil 807 estudiantes.

3. Desarrollo económico: parque industrial, inversión y apoyos al campo

El eje de desarrollo económico con bienestar reúne proyectos industriales, apoyo a productores, fortalecimiento de empresas, electrificación, conectividad, turismo y generación de empleo.

Uno de los proyectos es el Parque Industrial Bajío, ubicado en Zinapécuaro, enfocado en actividades agroindustriales y automotrices. El inicio de las obras de infraestructura y conexión con la Carretera Federal 120 está previsto para noviembre de 2026, con una inversión estimada de 9 mil 310 millones de pesos.

En el portafolio de inversión y competitividad se integraron 24 proyectos por mil 337 millones de dólares, relacionados con empresas como ArcelorMittal, Enel y Grupo Bafar.

También se instalaron comités promotores de inversión en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la Franja Michoacán de Aguacate.

En materia empresarial, mil 677 personas recibieron capacitación mediante Ruta Logística MX y 25 mil 007 micro, pequeñas y medianas empresas fueron habilitadas para utilizar pagos digitales.

APOYOS AL CAMPO Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Las acciones dirigidas al campo incluyen la instalación de 15 biofábricas y la colocación de mil 45 trampas para mosca en 4 mil hectáreas de mango.

Además, se certificaron 19 mil 020 plantas de limón y se acreditó ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) a 34 mil 867 productores de aguacate.

El programa Comercio Justo reportó beneficios para 9 mil 522 productores de maíz, mientras que Cosechando Soberanía colocó mil 103 créditos.

También se construyeron 308 terrazas en 12 municipios y 15 jagüeyes. Por medio de Sembrando Vida se respaldó a 18 mil 095 sembradores que trabajan en 44 mil 352 hectáreas, con una inversión de 830 millones de pesos.

Alimentación para el Bienestar acopió 63 mil 14 toneladas de maíz y adquirió mil 34 toneladas de lenteja en los municipios de Coeneo y Huaniqueo.

Producción forestal y gestión de residuos

Para la producción forestal sustentable y la gestión ambiental se reportó una inversión de 168.2 millones de pesos.

De ese monto, 107.1 millones se destinaron a la cadena resinera, que cuenta con 39 mil 136 hectáreas bajo manejo, mil 586 hectáreas restauradas, caminos de cosecha y plantas en Cherán y Lázaro Cárdenas.

También se destinaron 47.8 millones de pesos a servicios ambientales en 38 ejidos y 13.3 millones a 18 proyectos productivos encabezados por mujeres.

En materia de residuos, se instalaron 20 centros de acopio comunitarios, 15 centros de transformación, 98 vehículos recolectores y siete centros intermunicipales. Estas instalaciones tienen capacidad para procesar mil 513 toneladas diarias y, de acuerdo con el balance, benefician a 1.5 millones de personas.

ELECTRIFICACIÓN, INTERNET Y ESTUFAS EFICIENTES

El Gobierno federal reportó mil 256 obras eléctricas concluidas, con una cobertura estatal de 99.99 por ciento para 23 mil 299 habitantes. La inversión en este rubro fue de 508 millones de pesos.

Por medio de CFE Internet para Todos, el programa registra un avance del 42.1 por ciento, con servicio en 453 teleescuelas y 213 clínicas del IMSS-Bienestar. También se distribuyeron más de 100 mil tarjetas SIM.

A estas acciones se suma la entrega de estufas eficientes de leña a 11 mil 750 familias, con una inversión de 80 millones de pesos.

TURISMO Y EMPLEO EN MICHOACÁN

Entre enero y agosto de 2026, Michoacán recibió 2.46 millones de turistas, un incremento de 10.1 por ciento respecto al periodo de referencia señalado en el balance. La actividad generó una derrama económica de 186.2 millones de dólares y se registraron 13 mil 927 vuelos comerciales.

Durante la temporada de Noche de Muertos se reportó la llegada de más de un millón de visitantes, un aumento de 104 por ciento, con una derrama de mil 960 millones de pesos.

También avanzan obras en Janitzio, Tecuena, Yunuen, Pacanda, San Juan Parangaricutiro y el Templo de San Juan Bautista.

En materia laboral se publicó el Certificado Laboral para Agroexportación (CLA), con 262 registros emitidos, de los cuales 80 por ciento corresponden a Michoacán.

Además, se realizaron 42 ferias de empleo que permitieron mil 396 colocaciones; 206 jornaleros agrícolas fueron vinculados con oportunidades laborales en Canadá y 12 mil 294 aprendices se incorporaron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

4. Infraestructura carretera: más de 41 mil millones de pesos para proyectos estratégicos

El eje de infraestructura carretera contempla seis grandes proyectos estratégicos bajo un esquema de inversión mixta, con un presupuesto de 41 mil 383 millones de pesos.

También se programó la ejecución de 80 caminos artesanales, construidos con mano de obra comunitaria y una inversión de 2 mil 120 millones de pesos.

En conservación y bacheo se reportaron 223 acciones integrales de reconstrucción, pavimentación y mantenimiento de carreteras estatales y federales, con recursos por 7 mil 19 millones de pesos.

A estas obras se suma la construcción de cuatro centros comunitarios del programa México Imparable, ubicados en Apatzingán, Zamora, Uruapan y Morelia. La inversión es de 39.79 millones de pesos y su entrega está programada para diciembre de 2026.

5. Agua potable y saneamiento: rescate del Lago de Pátzcuaro

El plan contempla una inversión de 600 millones de pesos para el saneamiento integral del Lago de Pátzcuaro.

Las acciones incluyen la modernización de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales, la construcción de 116 kilómetros de colectores, la instalación de 10 humedales artificiales, el desazolve de afluentes, el retiro intensivo de lirio y trabajos de reforestación.

En materia agrícola se inició la modernización de mil 300 hectáreas del Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro, con el objetivo de recuperar 3.6 millones de metros cúbicos de agua.

También se contemplan obras en los distritos de riego 097, correspondiente a Lázaro Cárdenas, y 098, José María Morelos. Para estos trabajos se destinó una inversión de 500 millones de pesos.