Plan Michoacán registra 67% de avance: estas son las obras y acciones reportadas por el Gobierno
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El programa contempla una inversión de 118 mil millones de pesos hasta 2030; el Gobierno federal reportó que ha ejercido el 61% de los recursos
A un año de su puesta en marcha, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia registra un avance general del 67 por ciento, con mil 680 obras y acciones concluidas de más de 2 mil 500 programadas para el periodo 2025-2030, informó el Gobierno de México durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con el balance presentado, los 12 ejes del programa cuentan con una inversión total prevista de 118 mil millones de pesos, de los cuales se ha ejercido el 61 por ciento. Las acciones incluyen programas sociales, becas, infraestructura educativa y carretera, servicios de salud, vivienda, desarrollo económico, atención al campo, cultura y proyectos dirigidos a comunidades indígenas.
El informe contempla resultados en los 113 municipios de Michoacán y reúne acciones de distintas dependencias federales y estatales.
¿CUÁNTO HA AVANZADO EL PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA?
El programa contempla 12 ejes de intervención y una inversión de 118 mil millones de pesos durante el periodo 2025-2030. Al cumplirse un año de su implementación, el balance oficial reporta mil 680 obras y acciones terminadas, equivalentes al 67 por ciento de las más de 2 mil 500 previstas.
En cuanto a los recursos económicos, el Gobierno federal informó que se ha ejercido el 61 por ciento de la inversión total destinada al plan.
Los resultados presentados abarcan desde la atención a las causas de la violencia y el acceso a servicios públicos hasta proyectos productivos, infraestructura y programas de bienestar.
1. Atención a las causas: ferias, desarme y Tianguis del Bienestar
En el eje de atención a las causas, el Gobierno federal reportó la realización de 115 Ferias del Bienestar, mediante las cuales se brindaron un millón 120 mil 664 trámites y servicios.
A través de la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se realizaron 13 jornadas de desarme voluntario. En ellas se capturaron y destruyeron 673 armas de fuego, de las cuales 187 eran cortas y 258 largas, además de 228 granadas, 672 cargadores, 41 mil 891 cartuchos y tres morteros.
También se canjearon 4 mil 441 juguetes bélicos por opciones educativas.
Por medio del Tianguis del Bienestar se entregaron 2 millones 234 mil 313 artículos nuevos de primera necesidad, en beneficio de habitantes de 268 localidades.
2. Educación: becas para 795 mil estudiantes y nuevos espacios universitarios
En materia educativa, el plan contempla becas para 795 mil 717 estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y educación superior, incluida la Beca Gertrudis Bocanegra 2026.
Para este rubro se reportó una inversión anual de 5 mil 700 millones de pesos.
En educación media superior se crearon 10 mil 15 nuevos espacios para estudiantes, con una inversión de 700.5 millones de pesos durante 2026. Además, se contabilizan 23 acciones concluidas o en proceso.
En el nivel superior se incorporaron 60 nuevos programas académicos y 7 mil estudiantes. El balance también reporta mil 157.4 millones de pesos ejercidos en 37 proyectos de infraestructura, que presentan un avance general del 43 por ciento.
Las obras y acciones incluyen universidades estatales, tecnológicas, politécnicas e interculturales, así como escuelas normales, unidades de la Universidad Pedagógica Nacional y planteles del Tecnológico Nacional de México.
Por su parte, la Universidad Nacional Rosario Castellanos opera unidades en Zacapu, Múgica y Zitácuaro. Para 2026 se destinó una inversión de 263 millones de pesos y la matrícula acumulada reportada es de mil 807 estudiantes.
3. Desarrollo económico: parque industrial, inversión y apoyos al campo
El eje de desarrollo económico con bienestar reúne proyectos industriales, apoyo a productores, fortalecimiento de empresas, electrificación, conectividad, turismo y generación de empleo.
Uno de los proyectos es el Parque Industrial Bajío, ubicado en Zinapécuaro, enfocado en actividades agroindustriales y automotrices. El inicio de las obras de infraestructura y conexión con la Carretera Federal 120 está previsto para noviembre de 2026, con una inversión estimada de 9 mil 310 millones de pesos.
En el portafolio de inversión y competitividad se integraron 24 proyectos por mil 337 millones de dólares, relacionados con empresas como ArcelorMittal, Enel y Grupo Bafar.
También se instalaron comités promotores de inversión en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la Franja Michoacán de Aguacate.
En materia empresarial, mil 677 personas recibieron capacitación mediante Ruta Logística MX y 25 mil 007 micro, pequeñas y medianas empresas fueron habilitadas para utilizar pagos digitales.
APOYOS AL CAMPO Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Las acciones dirigidas al campo incluyen la instalación de 15 biofábricas y la colocación de mil 45 trampas para mosca en 4 mil hectáreas de mango.
Además, se certificaron 19 mil 020 plantas de limón y se acreditó ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) a 34 mil 867 productores de aguacate.
El programa Comercio Justo reportó beneficios para 9 mil 522 productores de maíz, mientras que Cosechando Soberanía colocó mil 103 créditos.
También se construyeron 308 terrazas en 12 municipios y 15 jagüeyes. Por medio de Sembrando Vida se respaldó a 18 mil 095 sembradores que trabajan en 44 mil 352 hectáreas, con una inversión de 830 millones de pesos.
Alimentación para el Bienestar acopió 63 mil 14 toneladas de maíz y adquirió mil 34 toneladas de lenteja en los municipios de Coeneo y Huaniqueo.
Producción forestal y gestión de residuos
Para la producción forestal sustentable y la gestión ambiental se reportó una inversión de 168.2 millones de pesos.
De ese monto, 107.1 millones se destinaron a la cadena resinera, que cuenta con 39 mil 136 hectáreas bajo manejo, mil 586 hectáreas restauradas, caminos de cosecha y plantas en Cherán y Lázaro Cárdenas.
También se destinaron 47.8 millones de pesos a servicios ambientales en 38 ejidos y 13.3 millones a 18 proyectos productivos encabezados por mujeres.
En materia de residuos, se instalaron 20 centros de acopio comunitarios, 15 centros de transformación, 98 vehículos recolectores y siete centros intermunicipales. Estas instalaciones tienen capacidad para procesar mil 513 toneladas diarias y, de acuerdo con el balance, benefician a 1.5 millones de personas.
ELECTRIFICACIÓN, INTERNET Y ESTUFAS EFICIENTES
El Gobierno federal reportó mil 256 obras eléctricas concluidas, con una cobertura estatal de 99.99 por ciento para 23 mil 299 habitantes. La inversión en este rubro fue de 508 millones de pesos.
Por medio de CFE Internet para Todos, el programa registra un avance del 42.1 por ciento, con servicio en 453 teleescuelas y 213 clínicas del IMSS-Bienestar. También se distribuyeron más de 100 mil tarjetas SIM.
A estas acciones se suma la entrega de estufas eficientes de leña a 11 mil 750 familias, con una inversión de 80 millones de pesos.
TURISMO Y EMPLEO EN MICHOACÁN
Entre enero y agosto de 2026, Michoacán recibió 2.46 millones de turistas, un incremento de 10.1 por ciento respecto al periodo de referencia señalado en el balance. La actividad generó una derrama económica de 186.2 millones de dólares y se registraron 13 mil 927 vuelos comerciales.
Durante la temporada de Noche de Muertos se reportó la llegada de más de un millón de visitantes, un aumento de 104 por ciento, con una derrama de mil 960 millones de pesos.
También avanzan obras en Janitzio, Tecuena, Yunuen, Pacanda, San Juan Parangaricutiro y el Templo de San Juan Bautista.
En materia laboral se publicó el Certificado Laboral para Agroexportación (CLA), con 262 registros emitidos, de los cuales 80 por ciento corresponden a Michoacán.
Además, se realizaron 42 ferias de empleo que permitieron mil 396 colocaciones; 206 jornaleros agrícolas fueron vinculados con oportunidades laborales en Canadá y 12 mil 294 aprendices se incorporaron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
4. Infraestructura carretera: más de 41 mil millones de pesos para proyectos estratégicos
El eje de infraestructura carretera contempla seis grandes proyectos estratégicos bajo un esquema de inversión mixta, con un presupuesto de 41 mil 383 millones de pesos.
También se programó la ejecución de 80 caminos artesanales, construidos con mano de obra comunitaria y una inversión de 2 mil 120 millones de pesos.
En conservación y bacheo se reportaron 223 acciones integrales de reconstrucción, pavimentación y mantenimiento de carreteras estatales y federales, con recursos por 7 mil 19 millones de pesos.
A estas obras se suma la construcción de cuatro centros comunitarios del programa México Imparable, ubicados en Apatzingán, Zamora, Uruapan y Morelia. La inversión es de 39.79 millones de pesos y su entrega está programada para diciembre de 2026.
5. Agua potable y saneamiento: rescate del Lago de Pátzcuaro
El plan contempla una inversión de 600 millones de pesos para el saneamiento integral del Lago de Pátzcuaro.
Las acciones incluyen la modernización de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales, la construcción de 116 kilómetros de colectores, la instalación de 10 humedales artificiales, el desazolve de afluentes, el retiro intensivo de lirio y trabajos de reforestación.
En materia agrícola se inició la modernización de mil 300 hectáreas del Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro, con el objetivo de recuperar 3.6 millones de metros cúbicos de agua.
También se contemplan obras en los distritos de riego 097, correspondiente a Lázaro Cárdenas, y 098, José María Morelos. Para estos trabajos se destinó una inversión de 500 millones de pesos.
En los municipios se reportó la conclusión de más de mil 300 obras de introducción de agua potable, drenaje y alcantarillado en los 113 municipios de Michoacán, con una inversión acumulada de mil 500 millones de pesos.
6. Programas para el Bienestar: inversión de 30 mil 451 millones de pesos
El sexto eje concentra los programas sociales del Gobierno federal en Michoacán.
De acuerdo con el balance, se destinan 30 mil 451 millones de pesos para beneficiar a un millón 15 mil 683 derechohabientes.
7. Salud: vacunas, hospitales y nuevos consultorios
En el rubro de prevención y atención médica se aplicaron 2.5 millones de vacunas y se brindaron 502 mil atenciones en las Ferias de la Salud.
También se reportaron 34 mil personas atendidas por cuestiones relacionadas con salud mental y adicciones, 3 mil 266 cirugías gratuitas de cataratas, la entrega de mil 891 aparatos funcionales, 997 auxiliares auditivos y 2 mil 218 lentes graduados para niñas y niños.
OBRAS DEL IMSS E IMSS-BIENESTAR
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanzan las construcciones de los Hospitales Generales de Villas del Pedregal, en Morelia, y Zitácuaro.
También se construyen tres Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Jiquilpan, Tarímbaro y Uruapan.
Entre los trabajos concluidos se encuentran rehabilitaciones en las áreas de urgencias y terapias de Lázaro Cárdenas, Charo y el servicio de hemodiálisis de La Piedad.
Por parte del IMSS-Bienestar, ya operan la Clínica Especializada en Toxicología de Apatzingán y el Centro de Salud Mental y Adicciones de Huetamo.
En construcción se encuentran el Hospital Comunitario de Arantepacua y el área de hemodiálisis de Cherán. Además, se proyecta para 2027 la construcción de hospitales generales en Santo Tomás y Lázaro Cárdenas.
NUEVOS CONSULTORIOS Y AMPLIACIONES DEL ISSSTE
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en marcha 33 nuevos consultorios médicos en 33 municipios y amplió la clínica de Uruapan.
También se encuentran en proceso obras en Cherán, Jiquilpan, donde se reporta un avance del 82 por ciento, y Paracho, además de trabajos en el Hospital Vasco de Quiroga y en el tercer piso de Alta Especialidad en Morelia.
8. Vivienda y certeza jurídica: 19 mil 305 casas contratadas
En materia de vivienda social, el balance reportó la contratación de 19 mil 305 nuevas viviendas, frente a una meta de 82 mil.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) también otorgó 5 mil 095 créditos para mejoramiento habitacional.
En el apartado de certeza jurídica se entregaron 9 mil 901 cancelaciones de hipotecas y cartas finiquito mediante el Infonavit y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).
Por medio del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) se entregaron 5 mil 091 escrituras públicas, mientras que el Registro Agrario Nacional (RAN) expidió 8 mil 881 títulos de propiedad y certificados parcelarios.
En ordenamiento territorial, el Programa de Desarrollo Urbano Lázaro Cárdenas-La Unión registra un avance del 65 por ciento. Por su parte, el Programa de Ordenamiento Territorial de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro alcanza el 60 por ciento.
9. Cultura: inversión de 163.6 millones de pesos
El eje cultural cuenta con una inversión de 163.6 millones de pesos para 2026, lo que representa un incremento de 250 por ciento respecto al ejercicio de 2025.
Los recursos están dirigidos a brindar apoyo directo a 10 mil creadores, conformar 100 coros comunitarios e integrar a 5 mil 363 niñas y niños en estas agrupaciones.
También se donaron 600 instrumentos musicales y se realizaron 32 festivales artísticos.
En patrimonio histórico se reportan 12 proyectos de intervención, mientras que las zonas arqueológicas recibieron 95 mil 923 visitantes.
Las acciones de fomento a la lectura alcanzaron a 98 mil 600 jóvenes mediante la colección “25 para el 25” y la Ruta del Librobús. Además, se realizaron trabajos de mejoramiento de bibliotecas en beneficio de 48 mil 473 usuarios.
10. Mujeres: 127 Centros LIBRE y más de 100 mil atenciones
En el eje dirigido a las mujeres se reportan 127 Centros LIBRE en operación, con una inversión de 106.7 millones de pesos.
Estos espacios brindaron un total de 101 mil 701 atenciones especializadas. Además, se entregaron 450 mil Cartillas de los Derechos de las Mujeres.
Por medio de Financiera para el Bienestar se otorgaron 56 mil 577 créditos a la palabra y apoyos del programa ApoyArte, con una derrama económica de 660.8 millones de pesos. El Gobierno informó que con estos resultados se superó la meta establecida.
11. Deporte y jóvenes: 258 eventos para más de 182 mil personas
El eje de deporte y juventud contempla una inversión de 16.7 millones de pesos.
Con estos recursos se realizaron 258 eventos que beneficiaron a 182 mil 859 personas, de acuerdo con las cifras presentadas durante la conferencia matutina.
12. Planes de Justicia para pueblos indígenas
El último eje contempla una inversión de 6 mil 10 millones de pesos para los Planes de Justicia dirigidos al pueblo P’urhépecha y a los pueblos Mazahua, Otomí, Matlatzinca o Pirinda, así como al pueblo Nahua.
Las acciones están dirigidas a 298 comunidades indígenas ubicadas en 51 municipios de Michoacán.
PLAN MICHOACÁN: INVERSIÓN DE 118 MIL MILLONES DE PESOS HASTA 2030
Al cumplirse un año de su implementación, el Gobierno federal reportó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia alcanzó un avance general del 67 por ciento, con mil 680 obras y acciones concluidas de más de 2 mil 500 programadas.
La inversión prevista para los 12 ejes durante el periodo 2025-2030 asciende a 118 mil millones de pesos, de los cuales se ha ejercido el 61 por ciento.
El balance presentado por el Gobierno de México incluye proyectos en educación, salud, vivienda, carreteras, agua, desarrollo económico, turismo, cultura, atención a las mujeres y comunidades indígenas, además de programas sociales y acciones de prevención.