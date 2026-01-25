Plantean expertos a CSP inversión, certeza, innovación...

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 enero 2026
    Plantean expertos a CSP inversión, certeza, innovación...
    Convocados el sábado 17 por la Mandataria Sheinbaum para responder con propuestas a la pregunta “¿Por qué México no crece?”, ocho economistas -- todos con grado de doctorado-- consideraron que la clave estaba en propiciar de manera amplia la inversión. FOTO: REFORMA

Cuatro de los ocho expertos convocados compartieron con Reforma sus testimonios del encuentro en el Palacio Nacional

Disipar la incertidumbre para la inversión, detonar sinergia entre inversión privada y pública, apostar por la innovación, enfrentar las condiciones de inseguridad que afectan a la sociedad, son algunos de los factores que pueden detonar el crecimiento que necesita México, advirtieron especialistas a la Presidenta Claudia Sheinbaum en un encuentro en Palacio Nacional.

Convocados el pasado sábado 17 por la Mandataria para responder con propuestas a la pregunta ‘¿Por qué México no crece?’, ocho economistas -- todos con grado de doctorado-- consideraron que la clave estaba en propiciar de manera amplia la inversión.

TE PUEDE INTERESAR: Pactan México y EU acelerar entregas de capos

Mientras no se detone un alza elevada y sostenida de la inversión, no hay manera de que México salga de la trampa de lento crecimiento en la que lleva sumido décadas. Si no hay inversión pública de calidad tampoco va a haber inversión privada de calidad’, dijo Juan Carlos Moreno Brid, uno de los economistas participantes.

Agregó que si bien el tema de las negociaciones con Estados Unidos influye para la certidumbre de inversión, la inseguridad y el Estado de Derecho son asuntos críticos.

Cuatro de los ocho expertos compartieron con Grupo REFORMA su testimonio del encuentro. Además de Moreno Brid, respondieron Fausto Hernández Trillo, del CIDE; Mariana Rangel, del Tecnológico de Monterrey, y Gabriela Dutrénit, de la UAM Xochimilco.

La inversión privada entró en un ‘modo de espera’ y registró niveles por debajo de lo habitual. Esta incertidumbre debe disiparse, y es necesario un esfuerzo por parte de las autoridades para que el nuevo entorno sea percibido de manera positiva por los empresarios de todos los tamaños’, señaló Hernández Trillo.

Dutrénit propuso una doble estrategia para el crecimiento: ‘Para que la economía crezca tiene que ser empujando, jalando y estimulando al sector moderno, para que aumente la productividad y haya más competitividad. Y por otro lado, una estrategia dirigida al sector rezagado para que vaya desarrollándose y aprendiendo a innovar’.

TE PUEDE INTERESAR: Tienen los días contados los legisladores plurinominales

Mariana Rangel, del Tec, consideró que el encuentro con Sheinbaum ‘fue un diálogo plural con ideas y propuestas concretas desde la academia’. Consideró fundamental ‘incentivar la colaboración entre empresarios, gobierno e instituciones educativas en un entorno de certeza jurídica e institucional’.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
inversiones

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves.

FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson
El informador incómodo

El informador incómodo
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México
En 2026, pedir la constancia fiscal para facturar ya no es una confusión: es una infracción.

Prohibido pedir la constancia fiscal: la multa del SAT por exigirla para facturar