Plantean expertos a CSP inversión, certeza, innovación...

Disipar la incertidumbre para la inversión, detonar sinergia entre inversión privada y pública, apostar por la innovación, enfrentar las condiciones de inseguridad que afectan a la sociedad, son algunos de los factores que pueden detonar el crecimiento que necesita México, advirtieron especialistas a la Presidenta Claudia Sheinbaum en un encuentro en Palacio Nacional.

Convocados el pasado sábado 17 por la Mandataria para responder con propuestas a la pregunta ‘¿Por qué México no crece?’, ocho economistas -- todos con grado de doctorado-- consideraron que la clave estaba en propiciar de manera amplia la inversión.

‘Mientras no se detone un alza elevada y sostenida de la inversión, no hay manera de que México salga de la trampa de lento crecimiento en la que lleva sumido décadas. Si no hay inversión pública de calidad tampoco va a haber inversión privada de calidad’, dijo Juan Carlos Moreno Brid, uno de los economistas participantes.

Agregó que si bien el tema de las negociaciones con Estados Unidos influye para la certidumbre de inversión, la inseguridad y el Estado de Derecho son asuntos críticos.

Cuatro de los ocho expertos compartieron con Grupo REFORMA su testimonio del encuentro. Además de Moreno Brid, respondieron Fausto Hernández Trillo, del CIDE; Mariana Rangel, del Tecnológico de Monterrey, y Gabriela Dutrénit, de la UAM Xochimilco.

‘La inversión privada entró en un ‘modo de espera’ y registró niveles por debajo de lo habitual. Esta incertidumbre debe disiparse, y es necesario un esfuerzo por parte de las autoridades para que el nuevo entorno sea percibido de manera positiva por los empresarios de todos los tamaños’, señaló Hernández Trillo.

Dutrénit propuso una doble estrategia para el crecimiento: ‘Para que la economía crezca tiene que ser empujando, jalando y estimulando al sector moderno, para que aumente la productividad y haya más competitividad. Y por otro lado, una estrategia dirigida al sector rezagado para que vaya desarrollándose y aprendiendo a innovar’.

Mariana Rangel, del Tec, consideró que el encuentro con Sheinbaum ‘fue un diálogo plural con ideas y propuestas concretas desde la academia’. Consideró fundamental ‘incentivar la colaboración entre empresarios, gobierno e instituciones educativas en un entorno de certeza jurídica e institucional’.