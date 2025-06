Podrán invasores de viviendas abandonadas adquirirlas a precio ‘muy económico’: Infonavit

Invasores de viviendas deshabitadas en México podrán adquirirlas a un precio “muy económico” a través de un esquema inicial de renta, informó Octavio Romero, director del Infonavit.

Durante la conferencia de prensa matutina del gobierno federal, el funcionario detalló que los ocupantes de casas abandonadas tendrán a su disposición la opción de asumir un plan de renta de la vivienda con opción a compra, de tal forma que con el alquiler, a la vez están pagando la casa.

“La instrucción de la Presidenta es hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarles una solución”, afirmó Romero.

“Voy a poner un ejemplo. Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda qué se hace, no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza nunca va a ser dueño de la vivienda. La puede ocupar pero no va a ser de él y lo que queremos es que sea de ellos”, agregó.

El director del Infonavit dijo que, dependiendo de cada caso, al término de un promedio de cuatro o cinco años, ya sean dueños de la vivienda.

“Estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros, con un esquema, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra, de manera que vayan pagando la renta y al mismo tiempo la casa y a los 4 o 5 años sean ya dueños de su vivienda”.

Romero detalló que anteriormente ocurrían casos de desalojos de personas que ocupaban ilegalmente viviendas para rehabilitarlas y luego venderlas “carísimas” a particulares.

Se estima que actualmente hay en México 843 mil viviendas consideradas como “emproblemadas”. De ellas, han sido censadas 168 mil, y 145 mil están habitadas por personas que originalmente tramitaron un crédito y ya no pagan, o bien por personas que las vieron deshabitadas y las ocupan de forma irregular. Las otras 23 mil fueron censadas y están deshabitadas o vandalizadas.

Romero fue cuestionado sobre los dueños de casas deshabitadas y posteriormente invadidas, a lo que contestó que se buscaría cómo reponerles la vivienda.

“En el caso de quienes pudieran estar todavía como dueños, lo que estamos haciendo es reprogramando su crédito, reestructurando su crédito para que se quede con la vivienda que él tiene”, dijo Romero.

“En el caso de que tuviesen esa vivienda, lo que debería es como les reponemos la vivienda. Acuérdense que hay mucha vivienda abandonada, son cerca de 25 mil viviendas que vamos a rehabilitar y que va a servir para darle regularidad a todo esto que está ocurriendo que es un desastre”.

Entre octubre de 2024 y junio de 2025 han sido presentadas 150 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por casos de corrupción en Infonavit. Se ha rescindido a 22 trabajadores del instituto también por actos de corrupción.

ADVIERTE SEDATU ENGAÑOS

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, advirtió que personas están siendo engañadas para supuestamente ser incluidas en las listas para el programa Viviendas del Bienestar.

“Volver a insistir cada vez que, eso es muy frecuente, vamos a territorio, nos encontramos con señalamientos de personas que nos dicen ‘es que ya nos inscribimos en una lista que nos pasó X o Y persona’, es recurrente”, informó Vega.

“Nos sorprende mucho porque ya está alcanzando niveles pues preocupantes”.