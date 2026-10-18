Por grupos de choque cancelan segunda marcha por el agua limpia en Guadalajara; Lemus asegura que como Gobierno “evitarán la la confrontación”

GUADALAJARA.- La Segunda Marcha por el Agua, que partiría del Parque Revolución rumbo a Palacio de Gobierno, fue cancelada este domingo luego de que el contingente señalara la presencia de un grupo de choque ajeno a la movilización. Los participantes informaron que esta situación motivó la decisión de suspender la marcha, convocada para exigir agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El grupo señalado por el contingente se encontraba vestido con camisetas de equipos de fútbol, mismos que comenzaron a lanzarle petardos, piedras y bombas molotov a los manifestantes que trataron de calmar la situación.

CONTINGENTE PENSABA INSTALARSE EN EL PARQUE ROJO La movilización estaba prevista para salir del Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, y avanzar hacia Palacio de Gobierno, en el Centro de Guadalajara. El contingente tiene pensado quedarse plantado en el parque para evitar confrontaciones, tanto con el grupo de choque y elementos policiales.

La cancelación ocurrió en medio de las exigencias ciudadanas por la calidad del agua que llega a los hogares y tras la primera movilización del pasado 11 de octubre.

LEMUS LLAMA A EVITAR LA CONFRONTACIÓN En un mensaje difundido en sus redes sociales, el gobernadora de Jalisco, Pablo Lemus Navarro informó de la presencia de estos grupos de choque e hizo un llamado a los asistentes a evitar una confrontación. “Durante el inicio de la segunda marcha por la calidad del agua, familias y personas de todas las edades que acudieron a exigir su derecho señalaron a grupos de personas encapuchadas por infiltrarse en la manifestación.

“La propia ciudadanía está invitando a retirarse a estos grupos, que responden con violencia, utilizando palos y tubos, detonando petardos y lanzando proyectiles e incluso bombas molotov”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Lemus hizo un llamado a que “la marcha se desarrolle en paz” y aseguró que “como Gobierno, actuaremos de forma responsable, evitando en todo momento la confrontación”.