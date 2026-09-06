Profeco reprobó esta marca de leche vendida en Tiendas 3B tras analizar 85 productos en México

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    Profeco reprobó esta marca de leche vendida en Tiendas 3B tras analizar 85 productos en México
    La Procuraduría Federal del Consumidor examinó 85 marcas de leche y productos lácteos en el mercado nacional. FOTO: CUARTOSCURO

Solo un artículo de bajo costo comercializado en Tiendas 3B no superó las pruebas de etiquetado y denominación.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad al mercado lácteo en México. El organismo evaluó un total de 85 marcas de leche y productos lácteos ultrapasteurizados disponibles en supermercados y comercios de conveniencia de todo el país.

https://vanguardia.com.mx/informacion/profeco-detecta-fallas-en-sopas-maruchan-mama-nissin-y-chef-woo-que-tienen-realmente-AB23225104

El resultado general fue favorable para la industria, pues 84 de los productos analizados cumplen con la información que presentan en sus empaques sobre proteínas, grasas, lactosa y sólidos no grasos. Sin embargo, un producto de bajo costo no logró superar la revisión técnica.

EL PRODUCTO REPROBADO POR PROFECO

El único producto que incumplió las normativas fue LactiLac, una bebida comercializada de manera exclusiva en Tiendas 3B a un precio promedio de 12 pesos por envase de 950 ml.

Según la investigación publicada en la Revista del Consumidor, esta bebida láctea con grasa vegetal adicionada con vitaminas A y D incurre en fallas de denominación que pueden resultar confusas para los compradores. Por sus características, el laboratorio de Profeco determinó que podría considerarse una imitación de producto lácteo combinado.

Aunque la autoridad aclaró que el producto no representa un riesgo para la salud humana, recomendó evitar su compra hasta que la empresa modifique su empaque y se adecue a la normativa mexicana.

$!El organismo evaluó un total de 85 marcas de leche y productos lácteos ultrapasteurizados.
El organismo evaluó un total de 85 marcas de leche y productos lácteos ultrapasteurizados. FOTO: CUARTOSCURO

DETALLES DE LA EVALUACIÓN LÁCTEA

La prueba de laboratorio abarcó diversas categorías comerciales para verificar el cumplimiento de la norma NOM-155-SCFI-2012 y la NOM-183-SCFI-2012. Entre los productos analizados se incluyeron:

- 17 marcas de leche entera.

- 6 leches semidescremadas y 6 descremadas.

- 9 productos combinados con grasa vegetal.

El análisis nutricional de LactiLac por cada 100 ml reveló 1.4 gramos de grasa, 0.8 gramos de proteína, 6.9 gramos de carbohidratos y 44 kilocalorías. La falta de claridad en su etiqueta impide que el consumidor identifique con precisión lo que está comprando.

PRECIOS Y VARIACIONES EN EL MERCADO

El estudio mostró una marcada disparidad de costos en los anaqueles mexicanos. LactiLac figuró como la opción más económica con 12 pesos, mientras que la presentación más costosa del estudio fue Carnation Clavel, con un valor cercano a los 63 pesos por 944 ml.

Las marcas tradicionales como Lala, Alpura y Santa Clara se mantuvieron en un rango intermedio que oscila entre los 34 y 42 pesos por litro. La Profeco reiteró la importancia de revisar las etiquetas para diferenciar entre leche 100% pura, producto lácteo combinado e imitaciones.

Actualmente, el apartado de LactiLac ya no figura de forma clara en el portal oficial de Tiendas 3B, donde ahora se promociona un producto similar bajo el nombre de LactiBu.

https://vanguardia.com.mx/vida/mas-alla-del-calcio-esto-aporta-un-vaso-de-leche-segun-profeco-JE22629473

ANTECEDENTES DE TIENDAS 3B CON LA AUTORIDAD

La cadena de tiendas de autoservicio de bajo costo ya registra evaluaciones previas por parte de la Profeco en distintas categorías de consumo popular.

Artículos como el papel higiénico Cloudy y el jabón Botical Spa recibieron calificaciones favorables por su relación calidad-precio. En contraste, diversos lotes de pan de caja comercializados por la tienda sufrieron observaciones por diferencias en sus declaraciones del empaque y conservación.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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