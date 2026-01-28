Renta FGR vehículos por 2 mmdp tras caso de corrupción

La Fiscalía General de la República (FGR) contrató el arrendamiento de 2 mil 522 vehículos por una suma de hasta 2 mil 842 millones 454 mil 116 pesos, para el período de 2026 a 2029.

La gran ganadora fue Jet Van Car Rental, a la que asignaron nueve de las once partidas por un presupuesto mínimo de mil 75 millones 73 mil 281.92 pesos y un máximo de 2 mil 687 millones 683 mil 204.8 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Cancela Corte uso de camionetas con valor de 23 mdp en CDMX

Las dos partidas restantes se adjudicaron a Casanova Rent Volks, con un presupuesto mínimo de 61 millones 908 mil 364.8 pesos y un máximo de 154 millones 770 mil 912 pesos, de acuerdo con el fallo emitido el pasado viernes por la Fiscalía.

En este procedimiento de licitación pública nacional, la FGR pagará por la renta (sin opción de compra) de motocicletas, cuatrimotos, camiones, vagonetas, automóviles sedán híbridos y camionetas pick-up sencillas y de doble cabina para 65 unidades administrativas de la FGR en todo el país.

Las unidades deberán ser nuevas o usadas con un máximo de 10 mil kilómetros de recorrido, según lo estipulado en la convocatoria.

Complicaciones

La renovación del parque vehicular de la Fiscalía ha sido especialmente problemática.

En principio, porque la licitación está relacionada con la destitución de Arturo Serrano Meneses como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía, y a nueve mandos de su equipo de colaboradores, el 8 de agosto pasado, por supuestos actos de corrupción.

A multas del año pasado, la FGR ejerció la acción penal contra el excontralor por una denuncia de Antonio del Moral, un representante de la proveedora de vehículos Casanova Rent Volks, quien lo acusó de pedirle 6 millones de pesos a cambio de incidir precisamente en la adjudicación de este contrato. La audiencia de imputación fue aplazada.

Además, la Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria de la FGR hizo dos intentos previos para adjudicar las partidas de estos contratos.

La convocatoria del primer concurso salió el 26 de septiembre y se declaró desierta el 24 de octubre por defectos técnicos menores en las ofertas, entre ellos no acreditar tener oficinas en los 32 estados.

Casanova Rent Volks, A2Daht Health México, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental y Lumo Financiera del Centro, en asociación con Bansi, participaron en esta licitación.

La segunda convocatoria fue lanzada el 20 de noviembre, pero el 8 de diciembre la Fiscalía ordenó de oficio suspender en forma provisional el procedimiento ante la existencia de posibles ilegalidades.

Si bien la FGR en esta ocasión no dio a conocer cuáles eran esas irregularidades, algunas de las empresas participantes reclamaron los requisitos y condiciones, como la obligación de entregar los vehículos con un sistema de GPS propio o el plazo de entrega de 60 días.

Reactivación

El 22 de diciembre pasado, la dependencia reactivó este mismo procedimiento, luego de que, cinco días antes, el Órgano Interno de Control de la FGR notificara que, tras una revisión, no había encontrado actos ilegales para suspender en definitiva la licitación.

TE PUEDE INTERESAR: FGR asegura casi 59 mil litros de hidrocarburo en Tlajomulco; refuerzan acciones contra huachicol en Jalisco

Por lo anterior, a principios de este mes se llevó a cabo la apertura de propuestas y se continuó con el trámite del concurso.

En el otoño del pasado viernes, la FGR desechó las ofertas de A2Daht Health México, Automotriz Tollocan, Bernabeu México y Grupo Turbofin, por incumplir con aspectos administrativos, técnicos, legales o económicos.

Y, aunque calificó de solventes las de Integra Arrenda y Lumo Financiera del Centro, esta última en participación conjunta con Bansi, al final la balanza no se inclinó en su favor.

Moisés Tolento García y Marco Alejandro Sánchez Puente, administradores especializados de Adquisiciones de Bienes y de Transportes, respectivamente, convocaron a más tardar para este martes a los representantes de las empresas ganadoras para que se presenten a formalizar la firma de los convenios en la Administración Especializada de Contratos y Control de Información de la Fiscalía.