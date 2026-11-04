Renuncia en Chihuahua otra funcionaria del INE cercana a Guadalupe Taddei

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    Renuncia en Chihuahua otra funcionaria del INE cercana a Guadalupe Taddei
    Guadalupe Taddei y Claudia Arlett Espino. X

La exfuncionaria del INE Claudia Arlett Espino dimite a la Secretaría de Seguridad Pública estatal tras señalamientos con un proveedor.

Claudia Arlett Espino dejó su puesto en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. La exfuncionaria entregó una carta a las autoridades donde confirma que dejará de trabajar en el gobierno estatal de manera definitiva el 30 de noviembre de 2026.

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Su salida ocurre tras la difusión de videos en los que se menciona su nombre junto al proveedor Alfredo Casillas. Ante esta situación, Espino aclaró en su carta que nunca estuvo a cargo de compras, contratos ni trato con proveedores dentro de la dependencia.

Espino llegó a trabajar a Chihuahua solo un mes después de renunciar al Instituto Nacional Electoral (INE). En aquel momento, la exfuncionaria, conocida por su cercanía con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dejó el organismo electoral argumentando problemas de salud.

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DATOS IMPORTANTES SOBRE EL CASO

Arlett Espino deja el puesto de Directora General Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, asegurando que en su trabajo no manejó compras ni entregaba contratos del gobierno.

Su renuncia al INE en septiembre de 2026, fue un pase previo antes de entrar al gobierno de Chihuahua.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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