Renuncia en Chihuahua otra funcionaria del INE cercana a Guadalupe Taddei

Claudia Arlett Espino dejó su puesto en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua . La exfuncionaria entregó una carta a las autoridades donde confirma que dejará de trabajar en el gobierno estatal de manera definitiva el 30 de noviembre de 2026.

Su salida ocurre tras la difusión de videos en los que se menciona su nombre junto al proveedor Alfredo Casillas. Ante esta situación, Espino aclaró en su carta que nunca estuvo a cargo de compras, contratos ni trato con proveedores dentro de la dependencia.

Espino llegó a trabajar a Chihuahua solo un mes después de renunciar al Instituto Nacional Electoral (INE). En aquel momento, la exfuncionaria, conocida por su cercanía con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dejó el organismo electoral argumentando problemas de salud.