Sheinbaum cuestiona a Luis Carlos Ugalde por fraude electoral de 2006 y contratos del INE

Durante la conferencia mañanera de este miércoles, la mandataria puso en duda la autoridad moral del exconsejero para hablar de democracia y lo señaló como el ejecutor del presunto fraude electoral de 2006.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las declaraciones del expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, sobre la necesidad de revisar contratos y posibles actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral ( INE ).

La mandataria también lo responsabilizó de ejecutar el fraude electoral de 2006, que atribuyó a una operación política en la que participaron Vicente Fox y Felipe Calderón.

A partir de estos antecedentes, Sheinbaum cuestionó que el exconsejero plantee ahora la necesidad de que la designación de la nueva presidencia del INE sea resultado de un consenso.

De acuerdo con la lectura que hizo Sheinbaum de ese relato, Gordillo le habría comunicado que existía interés en que ocupara la presidencia del instituto. La mandataria también destacó que el propio Ugalde habría reconocido que llegó al cargo con una mayoría de votos, pero sin unanimidad.

La presidenta señaló que, en su libro, Ugalde reconoce que su nombramiento como presidente del IFE ocurrió con el respaldo del PRI y la recomendación de Elba Esther Gordillo.

Al responder a un periodista que le preguntó sobre los comentarios de Ugalde y las declaraciones recientes del expresidente Vicente Fox, Sheinbaum recomendó leer el libro del exconsejero, donde, afirmó, reconoce las circunstancias de su llegada a la presidencia del entonces IFE.

SHEINBAUM SEÑALA A UGALDE POR LAS ELECCIONES DE 2006 Y 2012

Durante su intervención, Sheinbaum retomó los cuestionamientos sobre las elecciones presidenciales de 2006 y 2012.

Sobre los comicios de 2006, sostuvo que existieron irregularidades y cuestionó que no se abrieran todas las urnas para realizar un recuento de votos, bajo el principio de “voto por voto, casilla por casilla”.

También señaló que posteriormente se destruyeron las boletas electorales y recordó que Ugalde encabezaba el entonces IFE durante ese proceso.

En relación con la elección presidencial de 2012, la presidenta mencionó las denuncias sobre presunta compra de votos a favor de Enrique Peña Nieto, particularmente mediante las tarjetas Monex. Afirmó que hubo testimonios de personas a quienes se les habría ofrecido dinero a cambio de su sufragio y que, según las denuncias, algunas no recibieron el pago prometido.

Sheinbaum cuestionó la actuación de las autoridades electorales frente a esos señalamientos y consideró que la revisión de posibles irregularidades debe abarcar también los procesos electorales anteriores.

ACUSA CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS PARA PRODUCIR MATERIALES ELECTORALES

Otro de los temas abordados por la presidenta fue la contratación de empresas encargadas de fabricar materiales electorales, como urnas y mamparas.

Sheinbaum se refirió a un duopolio empresarial que, según sus declaraciones, ha obtenido contratos para producir estos insumos durante más de dos décadas.

En ese contexto, mencionó que el propio Lorenzo Córdova, expresidente del INE, habría reconocido que dos empresas concentraron la producción de materiales electorales durante ese periodo.

La mandataria cuestionó que, durante su gestión al frente del organismo, Córdova no hubiera tomado medidas para modificar esa situación, pese a que, de acuerdo con Sheinbaum, tenía entre sus responsabilidades revisar aspectos relacionados con el financiamiento de las elecciones.

También señaló que distintas Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) contrataron a esas compañías y planteó la necesidad de revisar cómo se estableció esa concentración, quiénes participaron en ella y por qué las empresas continuaron obteniendo los contratos.

RELACIONA NOMBRAMIENTO DE GUADALUPE TADDEI CON REFORMA ELECTORAL DE 2014

Sheinbaum también retomó la reforma electoral de 2014, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto como parte del Pacto por México.

Explicó que uno de los cambios consistió en transformar el Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral y concentrar en su Consejo General la facultad de nombrar a las consejerías de los organismos electorales estatales.

La presidenta sostuvo que esas atribuciones dieron al Consejo General del INE un amplio poder sobre la integración de las autoridades electorales locales, cuyos integrantes posteriormente participaron en decisiones de contratación de materiales electorales.

En ese contexto, recordó que Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, fue designada como consejera electoral de Sonora por el Consejo General del organismo cuando Lorenzo Córdova estaba al frente.

Sheinbaum utilizó ese antecedente para señalar que la revisión de los contratos y posibles irregularidades no debe limitarse a la administración más reciente del instituto, sino que debe considerar también los nombramientos y decisiones de años anteriores.

SHEINBAUM PIDE REVISAR CONTRATOS Y AUDITORÍAS DE AÑOS ANTERIORES

La presidenta sostuvo que cualquier análisis sobre posibles irregularidades en el INE debe abarcar el origen de las empresas proveedoras, los mecanismos mediante los cuales obtuvieron contratos y las razones por las que concentraron la producción de materiales electorales.

También pidió que la Auditoría Superior de la Federación realice las revisiones y auditorías que correspondan.

Sheinbaum consideró que la discusión sobre los cambios en el organismo electoral debe tomar en cuenta los antecedentes de su funcionamiento y no únicamente lo ocurrido durante los últimos años.