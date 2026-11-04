Sheinbaum descarta cambios en negociación del T-MEC tras elecciones en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó anticipar cambios en las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos tras los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato en ese país. Señaló que todavía es pronto para determinar si el avance del Partido Demócrata modificará la postura de la administración de Donald Trump frente al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que las conversaciones comerciales no se realizan directamente con el Congreso estadounidense, sino con el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Comercio y las áreas encargadas de los tratados internacionales.

Por ello, aseguró que México mantendrá el diálogo con los funcionarios estadounidenses y con el propio presidente Donald Trump mientras se desarrolla el proceso de negociación. SHEINBAUM PIDE ESPERAR PARA CONOCER EL IMPACTO DE LAS ELECCIONES EN EL T-MEC La presidenta indicó que los resultados electorales podrían influir en las decisiones del Gobierno estadounidense, pero consideró que aún no hay elementos suficientes para determinar si habrá cambios en su posición sobre la relación comercial con México. “Dependerá del propio gobierno del presidente Trump hacia dónde, si esta elección cambia su punto de vista o no, o qué es lo que van a desarrollar (...) Es muy temprano para saber si algo va a cambiar dados los resultados de la elección de ayer”, declaró. Sheinbaum precisó que las elecciones legislativas no modificaron directamente el espacio en el que se desarrollan las conversaciones del tratado, debido a que México negocia con representantes del Gobierno federal estadounidense. “Las negociaciones que tenemos son con el Gobierno federal de Estados Unidos, con la Secretaría de Comercio y el área dedicada a tratados, y eso digamos no estuvo a votación, fue el Congreso y algunos de los estados”, manifestó. La mandataria reiteró que, por el momento, las conversaciones continuarán con las autoridades de ese país. “Nosotros no estamos negociando directamente con el Congreso, sino con el Gobierno de Estados Unidos (...) Por lo pronto siguen las conversaciones con los secretarios y con el propio presidente Trump”, sostuvo.

MÉXICO MANTENDRÁ CONVERSACIONES COMERCIALES CON ESTADOS UNIDOS La postura de Sheinbaum se da mientras continúan los trabajos relacionados con el T-MEC y su proceso de revisión. El pasado 20 de octubre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el tratado comercial seguirá vigente durante los próximos 10 años y que operará bajo un esquema de revisiones anuales. Durante una comparecencia ante el Senado de la República, el funcionario señaló que los riesgos que enfrentó el acuerdo fueron superados y que la revisión más amplia probablemente se realizaría durante este año. “Hubo riesgo, pero se sorteó. Hoy en día queda claro que el tratado va a estar vigente 10 años. Vamos a hacer una revisión anual; la más amplia probablemente sea la de este año”, declaró. Ebrard también informó que hasta ese momento se habían realizado más de 100 reuniones relacionadas con el tratado comercial.

EBRARD AFIRMA QUE EL NARCOTRÁFICO NO HA AFECTADO LA NEGOCIACIÓN DEL T-MEC Durante su comparecencia, el secretario de Economía también se refirió a los señalamientos del presidente Donald Trump sobre el problema del narcotráfico en México. De acuerdo con Ebrard, ese tema no se ha discutido ni ha afectado hasta ahora la mesa de negociación del T-MEC. Mientras continúan las conversaciones, el Gobierno mexicano esperará para conocer si los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses generan algún cambio en la postura de la administración de Trump respecto al tratado comercial.