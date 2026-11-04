Sheinbaum descarta reunirse con Grecia Quiroz durante el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó por el momento reunirse con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien la invitó a visitar el municipio de Michoacán durante el primer aniversario del asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo. Durante la conferencia mañanera de este miércoles, la mandataria federal señaló que el país ya se encuentra en periodo electoral rumbo a 2027, por lo que evitó profundizar en la controversia política que ha surgido alrededor del caso.

“Yo creo que ya estamos en periodo electoral. Entonces, la presidenta municipal tiene relación con el tema de seguridad, con el secretario de Seguridad, con el comandante de la zona, con la Guardia Nacional. Se ha estado apoyando en diferentes temas, en particular en Uruapan”, declaró. La respuesta ocurrió después de que Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan, extendiera públicamente una invitación a Sheinbaum para visitar la localidad con motivo del primer aniversario del homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. SHEINBAUM ASEGURA QUE HAY AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DEL ASESINATO DE CARLOS MANZO Al ser cuestionada sobre las investigaciones por el asesinato del exalcalde de Uruapan, la presidenta aseguró que existen avances importantes y detenciones relevantes durante el último año. Explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán continúa encabezando las indagatorias, con el acompañamiento del Gabinete de Seguridad Nacional, mientras las autoridades trabajan para esclarecer las causas del homicidio. “Hay mucho avance y hay detenciones muy relevantes. Se sigue trabajando sobre las causas del homicidio, pero hay avances sumamente relevantes en los que se trabajó durante todo este año y en su momento se fueron informando”, señaló. La mandataria no ofreció detalles adicionales sobre las detenciones ni sobre las líneas de investigación que permanecen abiertas.

SHEINBAUM EVITA PRONUNCIARSE SOBRE EL MOVIMIENTO DEL SOMBRERO Otro de los temas sobre los que fue cuestionada fue el crecimiento del Movimiento del Sombrero, organización fundada con Carlos Manzo y que ha adquirido relevancia en el escenario político de Uruapan tras el asesinato del exalcalde. Al respecto, Sheinbaum evitó emitir una postura sobre el desarrollo político del movimiento y sostuvo que la prioridad del Gobierno federal debe centrarse en atender a la población del municipio y contribuir al esclarecimiento del homicidio. “Ya la parte política es otro tema. Lo importante es seguir apoyando a los habitantes de Uruapan y el esclarecimiento del homicidio de Carlos Manzo”, expresó. ¿LA FGR ATRAERÁ EL CASO DEL ASESINATO DE CARLOS MANZO? Respecto a la solicitud de Grecia Quiroz para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del asesinato de su esposo, la presidenta aclaró que la decisión corresponde exclusivamente a esa institución. Sheinbaum explicó que la determinación no depende directamente de la Presidencia ni del Gabinete de Seguridad, sino de las facultades de la Fiscalía federal y de los elementos que se desprendan de las investigaciones. Asimismo, indicó que la FGR ha colaborado de manera permanente con la fiscalía estatal y las autoridades federales de seguridad para avanzar en las indagatorias. “Depende de la Fiscalía General de la República la atracción del caso a partir de las investigaciones. No es algo que corresponda directamente a la presidenta o al Gabinete de Seguridad”, puntualizó. De esta manera, la presidenta mantuvo su postura de no adelantar una reunión con la alcaldesa de Uruapan y reiteró que las prioridades en torno al caso son el apoyo a la población y el esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo. La mandataria también evitó pronunciarse sobre el crecimiento del Movimiento del Sombrero, organización fundada por Carlos Manzo, y separó ese tema de las acciones relacionadas con la investigación y la atención a la población. “Ya la parte política es otro tema. Lo importante es seguir apoyando a los habitantes de Uruapan y el esclarecimiento del homicidio de Carlos Manzo”, expresó. FGR DECIDIRÁ SI ATRAE EL CASO DE CARLOS MANZO Otro de los temas abordados fue la solicitud de Grecia Quiroz para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por el asesinato de su esposo. Al respecto, Sheinbaum aclaró que esa determinación corresponde directamente a la Fiscalía General de la República y no a la Presidencia ni al Gabinete de Seguridad. La presidenta explicó que la FGR ha colaborado de manera permanente con la fiscalía estatal y las autoridades federales de seguridad para avanzar en las indagatorias, pero precisó que la decisión de asumir el caso es competencia de esa institución.

“Depende de la Fiscalía General de la República la atracción del caso a partir de las investigaciones. No es algo que corresponda directamente a la presidenta o al Gabinete de Seguridad”, puntualizó. El próximo 1 de noviembre se cumplirá un año del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en Uruapan, Michoacán. Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.