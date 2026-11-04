Sheinbaum destaca triunfos de Xavier Becerra y Gina Hinojosa en EU y fija postura sobre elecciones

Durante su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum consideró que los resultados electorales reflejan el “sentimiento del pueblo estadounidense” y expresó su reconocimiento a los dos políticos por sus raíces familiares y su participación en la vida pública de ese país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó los triunfos de dos políticos de ascendencia mexicana en las elecciones intermedias de Estados Unidos: Xavier Becerra, gobernador electo de California, y Gina Hinojosa, quien obtuvo la gubernatura de Texas.

“Pues yo creo que muestra un sentimiento del pueblo estadounidense y yo quisiera resaltar pues el triunfo de dos personas de origen mexicano que son el gobernador electo de California y la gobernadora electa de Texas. Ehm, ambos tienen ya sea los dos padres, madre y padre o uno de ellos nacidos en México”, declaró.

Sheinbaum señaló que ambos mantienen un vínculo con los estados que gobernarán y también con la comunidad mexicana.

“Y tienen un vínculo pues con evidentemente su estado, su propuesta, pero también un vínculo con las y los mexicanos. Y pues nos da mucho gusto que mexicanos, estadounidenses que están allá pues tengan esta participación y este reconocimiento”, agregó.

SHEINBAUM HABLA SOBRE POSIBLES EFECTOS DE LAS ELECCIONES DE EU PARA MÉXICO

En una segunda intervención, la presidenta fue cuestionada sobre las posibles consecuencias de los resultados electorales para México.

Al respecto, afirmó que su gobierno buscará mantener una relación favorable con Estados Unidos, independientemente del resultado de los comicios, bajo principios de respeto a la soberanía y colaboración entre ambos países.

“Nosotros, independientemente del resultado de la elección, pues como ustedes saben, buscamos siempre la mejor relación con Estados Unidos garantizando siempre el respeto a nuestra soberanía, la integridad territorial y a la colaboración sin subordinación”, respondió.

La mandataria añadió que esta postura se mantiene en los distintos temas de la agenda bilateral, incluidos el comercio y la seguridad.

Sobre las conversaciones comerciales entre ambos gobiernos, indicó que continuarán como lo han hecho hasta ahora.

“Entonces, hay que esperar, pero pues las pláticas relacionadas, por ejemplo, con el tema comercial pues continúan, como normalmente han venido haciendo”, expresó.

XAVIER BECERRA GANA LA GUBERNATURA DE CALIFORNIA

Uno de los resultados electorales destacados por Sheinbaum fue el triunfo del demócrata Xavier Becerra, hijo de migrantes mexicanos, quien ganó la elección para gobernar California al derrotar al republicano Steve Hilton.

Becerra cuenta con experiencia en la administración pública federal y estatal. Se desempeñó como secretario de Salud durante el gobierno del expresidente Joe Biden, fiscal general de California y representante en el Congreso de Estados Unidos.

Su llegada a la gubernatura lo convertirá en el primer gobernador latino de California desde 1875. Sucederá al demócrata Gavin Newsom, quien no podía buscar la reelección debido a los límites de mandato.

Durante la jornada electoral, Becerra hizo referencia a sus orígenes familiares en un mensaje publicado en la red social X.

“Crecí siendo hijo de un obrero de la construcción y una oficinista que vinieron a California en busca del sueño californiano”, escribió.

Su rival, Steve Hilton, nació en Reino Unido y fue conductor de Fox News. Su campaña recibió el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.