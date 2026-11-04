Sheinbaum destaca triunfos de Xavier Becerra y Gina Hinojosa en EU y fija postura sobre elecciones
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La presidenta reconoció la elección de ambos demócratas en California y Texas; reconoció que resutados son el “sentimiento del pueblo’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó los triunfos de dos políticos de ascendencia mexicana en las elecciones intermedias de Estados Unidos: Xavier Becerra, gobernador electo de California, y Gina Hinojosa, quien obtuvo la gubernatura de Texas.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum consideró que los resultados electorales reflejan el “sentimiento del pueblo estadounidense” y expresó su reconocimiento a los dos políticos por sus raíces familiares y su participación en la vida pública de ese país.
“Pues yo creo que muestra un sentimiento del pueblo estadounidense y yo quisiera resaltar pues el triunfo de dos personas de origen mexicano que son el gobernador electo de California y la gobernadora electa de Texas. Ehm, ambos tienen ya sea los dos padres, madre y padre o uno de ellos nacidos en México”, declaró.
Sheinbaum señaló que ambos mantienen un vínculo con los estados que gobernarán y también con la comunidad mexicana.
“Y tienen un vínculo pues con evidentemente su estado, su propuesta, pero también un vínculo con las y los mexicanos. Y pues nos da mucho gusto que mexicanos, estadounidenses que están allá pues tengan esta participación y este reconocimiento”, agregó.
SHEINBAUM HABLA SOBRE POSIBLES EFECTOS DE LAS ELECCIONES DE EU PARA MÉXICO
En una segunda intervención, la presidenta fue cuestionada sobre las posibles consecuencias de los resultados electorales para México.
Al respecto, afirmó que su gobierno buscará mantener una relación favorable con Estados Unidos, independientemente del resultado de los comicios, bajo principios de respeto a la soberanía y colaboración entre ambos países.
“Nosotros, independientemente del resultado de la elección, pues como ustedes saben, buscamos siempre la mejor relación con Estados Unidos garantizando siempre el respeto a nuestra soberanía, la integridad territorial y a la colaboración sin subordinación”, respondió.
La mandataria añadió que esta postura se mantiene en los distintos temas de la agenda bilateral, incluidos el comercio y la seguridad.
Sobre las conversaciones comerciales entre ambos gobiernos, indicó que continuarán como lo han hecho hasta ahora.
“Entonces, hay que esperar, pero pues las pláticas relacionadas, por ejemplo, con el tema comercial pues continúan, como normalmente han venido haciendo”, expresó.
XAVIER BECERRA GANA LA GUBERNATURA DE CALIFORNIA
Uno de los resultados electorales destacados por Sheinbaum fue el triunfo del demócrata Xavier Becerra, hijo de migrantes mexicanos, quien ganó la elección para gobernar California al derrotar al republicano Steve Hilton.
Becerra cuenta con experiencia en la administración pública federal y estatal. Se desempeñó como secretario de Salud durante el gobierno del expresidente Joe Biden, fiscal general de California y representante en el Congreso de Estados Unidos.
Su llegada a la gubernatura lo convertirá en el primer gobernador latino de California desde 1875. Sucederá al demócrata Gavin Newsom, quien no podía buscar la reelección debido a los límites de mandato.
Durante la jornada electoral, Becerra hizo referencia a sus orígenes familiares en un mensaje publicado en la red social X.
“Crecí siendo hijo de un obrero de la construcción y una oficinista que vinieron a California en busca del sueño californiano”, escribió.
Su rival, Steve Hilton, nació en Reino Unido y fue conductor de Fox News. Su campaña recibió el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.
GINA HINOJOSA SE CONVIERTE EN LA PRIMERA GOBERNADORA LATINA DE TEXAS
El otro triunfo destacado por Sheinbaum fue el de la demócrata Gina Hinojosa, quien derrotó al republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina en ganar la gubernatura de Texas, de acuerdo con las proyecciones de CNN y NBC News.
Hinojosa, de 52 años, nació y creció en el Valle del Río Grande, una región fronteriza con México. En 2016 fue elegida para integrar la Cámara de Representantes de Texas, después de desarrollar una trayectoria profesional como abogada especializada en derechos civiles y derecho laboral.
Su victoria puso fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en la gubernatura texana. Abbott buscaba un cuarto mandato consecutivo, pero perdió la contienda.
La llegada de Hinojosa también representa el regreso de una mujer al gobierno estatal después de más de tres décadas. La última fue Ann Richards, quien ocupó el cargo de 1991 a 1995.
Aunque Miriam “Ma” Ferguson y Richards ya habían gobernado Texas, Hinojosa será la primera persona de ascendencia hispana en encabezar el Poder Ejecutivo estatal.
MÉXICO ESPERARÁ EL DESARROLLO DE LA RELACIÓN CON EL NUEVO GOBIERNO DE EU
Tras los resultados electorales, Sheinbaum evitó anticipar cambios en la relación bilateral y señaló que su administración mantendrá las conversaciones con Estados Unidos en materia comercial y de seguridad.
La presidenta reiteró que la política exterior mexicana seguirá guiándose por el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la colaboración sin subordinación.