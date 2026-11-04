Sheinbaum pone bajo la lupa contratos del INE y señala omisiones de Lorenzo Córdova

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sheinbaum pone bajo la lupa contratos del INE y señala omisiones de Lorenzo Córdova
    La Presidenta pidió revisar las contrataciones realizadas durante distintas administraciones del organismo. FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta cuestionó que dos empresas concentraran durante más de dos décadas la producción de materiales electorales.

La concentración de contratos para fabricar materiales electorales llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria cuestionó al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por no haber intervenido para evitar que dos empresas mantuvieran durante más de 20 años el control de este mercado.

Amplía ASF investigación por corrupción en el INE; revisará contrataciones desde el 2000

Durante su intervención, Sheinbaum señaló que el exconsejero conocía la situación y, pese a encabezar la autoridad electoral, no tomó medidas para modificar la participación de ambas compañías en la producción de urnas, mamparas y otros insumos utilizados durante las elecciones.

La Presidenta consideró necesario investigar cómo se mantuvo esta concentración de proveedores y qué funcionarios conocían los mecanismos de contratación.

SHEINBAUM CUESTIONA DUOPOLIO DE MATERIALES ELECTORALES

La mandataria sostuvo que dos empresas habrían concentrado durante más de dos décadas los contratos para fabricar materiales utilizados en los procesos electorales.

También señaló que los organismos públicos locales electorales (OPLE) recurrieron a estas compañías para adquirir sus insumos, por lo que consideró necesario revisar si existieron condiciones que limitaran la participación de otros proveedores.

En ese contexto, cuestionó la actuación de Lorenzo Córdova durante su presidencia en el INE y pidió esclarecer por qué no se modificó este esquema de contratación.

ASF DEBERÁ REVISAR CONTRATOS DEL INE

$!La mandataria cuestionó al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
La mandataria cuestionó al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. FOTO: CUARTOSCURO

Sheinbaum planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe realizar las revisiones correspondientes para conocer cómo se asignaron los contratos y determinar si existieron irregularidades.

La revisión, explicó, no debería limitarse a una sola administración, sino considerar los antecedentes y las decisiones institucionales que permitieron la participación de las empresas durante tantos años.

La mandataria también relacionó el tema con la reforma electoral de 2014, que transformó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en el INE y concentró en su Consejo General la designación de las consejerías de los organismos electorales estatales.

Como ejemplo, mencionó que Guadalupe Taddei fue designada consejera electoral de Sonora por el Consejo General del INE durante la gestión de Lorenzo Córdova.

Exhiben video de Taddei y empresario ‘favorito’ repartiéndose ganancias de contratos con el INE

SHEINBAUM RECUERDA ELECCIONES DE 2006 Y 2012

Durante la conferencia, la Presidenta amplió sus críticas al desempeño de las autoridades electorales en procesos presidenciales anteriores.

Sobre los comicios de 2006, recordó las demandas de recuento de votos y cuestionó que posteriormente se destruyeran las boletas electorales. En cuanto a la elección de 2012, mencionó las denuncias por presunta compra de votos durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Finalmente, Sheinbaum sostuvo que cualquier discusión sobre los consensos y los nombramientos dentro de las instituciones electorales debe incluir una revisión de su historia y funcionamiento.

Por ahora, el señalamiento sobre el duopolio plantea la necesidad de revisar las contrataciones y determinar, mediante las auditorías correspondientes, si hubo irregularidades en la asignación de recursos públicos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contratos
Política

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


INE

Selección de los editores
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, advirtió que la incertidumbre institucional en el INE podría afectar la organización de los comicios del 2027 y las decisiones de inversión en el país.

Manolo Jiménez advierte que la crisis en el INE podría poner en riesgo la certeza electoral de 2027
Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

El líder priista Alejandro Moreno exigió una investigación seria en contra de Andy López Beltrán.

Acusa Alejandro Moreno a Andy López Beltrán de corrupción y afirma que debería estar en prisión
Los demócratas trazaron un camino extraordinario hacia la victoria en el Senado a través de algunos de los estados más conservadores del país.

Los demócratas ganan el Senado y ponen fin al dominio republicano en el Congreso
Oferta. Las plataformas preparan un cierre de año con apuestas para todos los gustos, desde historias inspiradas en personajes históricos hasta producciones que retoman universos cinematográficos y literarios.

Noviembre en pantalla: las series y superproducciones que llegan
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
true

Trump: Es hoy un día crucial para EU, México y el mundo
true

El peor Trump para Sheinbaum