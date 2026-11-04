Sheinbaum pone bajo la lupa contratos del INE y señala omisiones de Lorenzo Córdova

La concentración de contratos para fabricar materiales electorales llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo . La mandataria cuestionó al expresidente del Instituto Nacional Electoral ( INE ), Lorenzo Córdova, por no haber intervenido para evitar que dos empresas mantuvieran durante más de 20 años el control de este mercado.

Durante su intervención, Sheinbaum señaló que el exconsejero conocía la situación y, pese a encabezar la autoridad electoral, no tomó medidas para modificar la participación de ambas compañías en la producción de urnas, mamparas y otros insumos utilizados durante las elecciones.

La Presidenta consideró necesario investigar cómo se mantuvo esta concentración de proveedores y qué funcionarios conocían los mecanismos de contratación.

SHEINBAUM CUESTIONA DUOPOLIO DE MATERIALES ELECTORALES

La mandataria sostuvo que dos empresas habrían concentrado durante más de dos décadas los contratos para fabricar materiales utilizados en los procesos electorales.

También señaló que los organismos públicos locales electorales (OPLE) recurrieron a estas compañías para adquirir sus insumos, por lo que consideró necesario revisar si existieron condiciones que limitaran la participación de otros proveedores.

En ese contexto, cuestionó la actuación de Lorenzo Córdova durante su presidencia en el INE y pidió esclarecer por qué no se modificó este esquema de contratación.

ASF DEBERÁ REVISAR CONTRATOS DEL INE