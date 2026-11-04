Sheinbaum pone bajo la lupa contratos del INE y señala omisiones de Lorenzo Córdova
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La Presidenta cuestionó que dos empresas concentraran durante más de dos décadas la producción de materiales electorales.
La concentración de contratos para fabricar materiales electorales llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria cuestionó al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por no haber intervenido para evitar que dos empresas mantuvieran durante más de 20 años el control de este mercado.
Durante su intervención, Sheinbaum señaló que el exconsejero conocía la situación y, pese a encabezar la autoridad electoral, no tomó medidas para modificar la participación de ambas compañías en la producción de urnas, mamparas y otros insumos utilizados durante las elecciones.
La Presidenta consideró necesario investigar cómo se mantuvo esta concentración de proveedores y qué funcionarios conocían los mecanismos de contratación.
SHEINBAUM CUESTIONA DUOPOLIO DE MATERIALES ELECTORALES
La mandataria sostuvo que dos empresas habrían concentrado durante más de dos décadas los contratos para fabricar materiales utilizados en los procesos electorales.
También señaló que los organismos públicos locales electorales (OPLE) recurrieron a estas compañías para adquirir sus insumos, por lo que consideró necesario revisar si existieron condiciones que limitaran la participación de otros proveedores.
En ese contexto, cuestionó la actuación de Lorenzo Córdova durante su presidencia en el INE y pidió esclarecer por qué no se modificó este esquema de contratación.
ASF DEBERÁ REVISAR CONTRATOS DEL INE
Sheinbaum planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe realizar las revisiones correspondientes para conocer cómo se asignaron los contratos y determinar si existieron irregularidades.
La revisión, explicó, no debería limitarse a una sola administración, sino considerar los antecedentes y las decisiones institucionales que permitieron la participación de las empresas durante tantos años.
La mandataria también relacionó el tema con la reforma electoral de 2014, que transformó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en el INE y concentró en su Consejo General la designación de las consejerías de los organismos electorales estatales.
Como ejemplo, mencionó que Guadalupe Taddei fue designada consejera electoral de Sonora por el Consejo General del INE durante la gestión de Lorenzo Córdova.
SHEINBAUM RECUERDA ELECCIONES DE 2006 Y 2012
Durante la conferencia, la Presidenta amplió sus críticas al desempeño de las autoridades electorales en procesos presidenciales anteriores.
Sobre los comicios de 2006, recordó las demandas de recuento de votos y cuestionó que posteriormente se destruyeran las boletas electorales. En cuanto a la elección de 2012, mencionó las denuncias por presunta compra de votos durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Finalmente, Sheinbaum sostuvo que cualquier discusión sobre los consensos y los nombramientos dentro de las instituciones electorales debe incluir una revisión de su historia y funcionamiento.
Por ahora, el señalamiento sobre el duopolio plantea la necesidad de revisar las contrataciones y determinar, mediante las auditorías correspondientes, si hubo irregularidades en la asignación de recursos públicos.