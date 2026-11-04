Solicitará INE auditorías externas por anomalías en contratos de gestión de Taddei

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Solicitará INE auditorías externas por anomalías en contratos de gestión de Taddei
    Los consejeros buscan medidas para “restaurar la integridad y fortalecer los controles de gestión administrativa” del órgano electoral. CUARTOSCURO/INE
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Corrupción

Organizaciones


INE

El Consejo General discutirá este jueves incluso la posibilidad de rescindir contratos con irregularidades

El Consejo General del INE aprobará este jueves un plan de acción que incluye auditorías externas para detectar anomalías y, de ser necesario, rescindir contratos tras la gestión de Guadalupe Taddei como presidenta.

“Implementar una serie de auditorías externas de todos los contratos vigentes; de identificarse irregularidades, rescindir estos instrumentos contractuales, previa acreditación de los supuestos legales y contractuales aplicables, en observancia a los procedimientos correspondientes”, indica la ruta de acción del órgano electoral.

Se disparan 207% delitos por huachicol en México

Este jueves, los consejeros aprobarán medidas para “restaurar la integridad y fortalecer los controles de gestión administrativa”.

Asimismo, solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un ejercicio emergente de fiscalización.

“Solicitar a la UIF informe si ha detectado algún tema derivado de empresas de proveeduría de este Instituto, y realizar las verificaciones ante el SAT conforme a los artículos 32-D, 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con la situación de los diversos proveedores del Instituto”, se añade en el documento obtenido por Grupo REFORMA.

“Definir medidas alternativas para prever todas las contrataciones del PEF 2027, que refuercen las disposiciones normativas y que estos procedimientos adquisitivos, se desarrollen en mejores condiciones, garantizando la máxima publicidad y la trazabilidad de las acciones que se desarrollen para cada contratación”.

Prometen que en todos los casos de contrataciones, consultar de las personas físicas o morales que sean proveedores del Instituto, su estructura gerencial y administrativa, socios y accionistas de las personas morales.

“Ordenar el resguardo de la documentación relacionada con los procedimientos de adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios, y obra pública.

“Del resultado de la investigación, contemplar la presentación de denuncias correspondientes en los casos en los que de los hechos o hallazgos se desprenda la procedencia para su presentación”, indica.

Así como diseñar e implementar mecanismos de denuncia en línea para la ciudadanía mediante un micrositio en el portal institucional.

“Emitir un protocolo de los mecanismos, actividades y acciones que realizará el Instituto, que establezca las directrices generales para la estandarización, mejora regulatoria y optimización de los procedimientos administrativos, que eficiente el uso del gasto público”, apunta el documento.

La reestructuración y análisis en el INE, ahora liderado provisionalmente por la consejera Blanca Cruz, se da tras la salida en octubre pasado de Guadalupe Taddei tras ser exhibida por contratos irregulares y cercanía con el proveedor del organismo, José Alfredo Hernández.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción

Organizaciones


INE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, advirtió que la incertidumbre institucional en el INE podría afectar la organización de los comicios del 2027 y las decisiones de inversión en el país.

Manolo Jiménez advierte que la crisis en el INE podría poner en riesgo la certeza electoral de 2027
Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

El líder priista Alejandro Moreno exigió una investigación seria en contra de Andy López Beltrán.

Acusa Alejandro Moreno a Andy López Beltrán de corrupción y afirma que debería estar en prisión
Los demócratas trazaron un camino extraordinario hacia la victoria en el Senado a través de algunos de los estados más conservadores del país.

Los demócratas ganan el Senado y ponen fin al dominio republicano en el Congreso
Oferta. Las plataformas preparan un cierre de año con apuestas para todos los gustos, desde historias inspiradas en personajes históricos hasta producciones que retoman universos cinematográficos y literarios.

Noviembre en pantalla: las series y superproducciones que llegan
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
true

Trump: Es hoy un día crucial para EU, México y el mundo
true

El peor Trump para Sheinbaum