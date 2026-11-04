Solicitará INE auditorías externas por anomalías en contratos de gestión de Taddei

“Implementar una serie de auditorías externas de todos los contratos vigentes; de identificarse irregularidades, rescindir estos instrumentos contractuales, previa acreditación de los supuestos legales y contractuales aplicables, en observancia a los procedimientos correspondientes” , indica la ruta de acción del órgano electoral.

El Consejo General del INE aprobará este jueves un plan de acción que incluye auditorías externas para detectar anomalías y, de ser necesario, rescindir contratos tras la gestión de Guadalupe Taddei como presidenta.

Este jueves, los consejeros aprobarán medidas para “restaurar la integridad y fortalecer los controles de gestión administrativa”.

Asimismo, solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un ejercicio emergente de fiscalización.

“Solicitar a la UIF informe si ha detectado algún tema derivado de empresas de proveeduría de este Instituto, y realizar las verificaciones ante el SAT conforme a los artículos 32-D, 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con la situación de los diversos proveedores del Instituto”, se añade en el documento obtenido por Grupo REFORMA.

“Definir medidas alternativas para prever todas las contrataciones del PEF 2027, que refuercen las disposiciones normativas y que estos procedimientos adquisitivos, se desarrollen en mejores condiciones, garantizando la máxima publicidad y la trazabilidad de las acciones que se desarrollen para cada contratación”.

Prometen que en todos los casos de contrataciones, consultar de las personas físicas o morales que sean proveedores del Instituto, su estructura gerencial y administrativa, socios y accionistas de las personas morales.

“Ordenar el resguardo de la documentación relacionada con los procedimientos de adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios, y obra pública.

“Del resultado de la investigación, contemplar la presentación de denuncias correspondientes en los casos en los que de los hechos o hallazgos se desprenda la procedencia para su presentación”, indica.

Así como diseñar e implementar mecanismos de denuncia en línea para la ciudadanía mediante un micrositio en el portal institucional.

“Emitir un protocolo de los mecanismos, actividades y acciones que realizará el Instituto, que establezca las directrices generales para la estandarización, mejora regulatoria y optimización de los procedimientos administrativos, que eficiente el uso del gasto público”, apunta el documento.

La reestructuración y análisis en el INE, ahora liderado provisionalmente por la consejera Blanca Cruz, se da tras la salida en octubre pasado de Guadalupe Taddei tras ser exhibida por contratos irregulares y cercanía con el proveedor del organismo, José Alfredo Hernández.